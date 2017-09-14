Shaman написав:бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.
найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього
ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол
а ви не плутайте поїхав на заробітки, й поїхав в еміграцію. сперечаємось аби посперечатись, навіть не думаючи?
хтось з присутніх хоче сказати, що в Німеччині можна влаштуватися на нормальну роботу без сертифікату мови? скажіть, якщо я неправий. й приклад, що без нього пропонували мінімальну зп - він же з життя...
katso написав:Ха, класно в сторону ушел напомню суть дискуссии: Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны" Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь
И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
...... а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.
Та я ж тебе только сегодня раза два писал ответ: потому не ехали, что в этой стране кордоны еще ни разу не запирали. Теперь же народ "намек" поймёт...
біблія взагалі доволі діалектичне чтиво якщо стародавні греки та індійці започаткували логіку, то євреї спромоглися на якусь подобу прото-діалектики там є і подвійне заперечення і боротьба та єдність протилежнстей я в дитинстві ,коли зламав телеприставку,читав як біблію так і ХРЕСТоматію по партійному будівництву. Ну суперечки Павла і Петра дуже схожі на дискусію Леніна з Троцьким, Даном та Аксельродом на 2му зїзді. А вже у 18 років написав програму на Delphi щоб прорахувати число звіра Ого, делфі до сих пір в строю
німецький канцлер на прикладі гітлера показує, чим небезпечно загравання з путіним
Мерц порівнює вторгнення росії в Україну з анексією Гітлером Австрії та частину Чехословаччини у 1938 році. Політика "умиротворення" не спрацювала:
Було б правильніше використати 1938 рік як історичну аналогію.
Насправді, це була та картина, яку ми мали б побачити ще у 2014 році. І що найпізніше, з 2022 року ми знаємо, що це агресивна війна росії проти України, проти Європи. І якщо Україна впаде, то він не зупиниться.
Так само, як у 1938 році Судетської області було недостатньо. путін не зупиниться.
Хто сьогодні ще вірить, що йому цього вже цілком вистачить, то й нехай дуже уважно проаналізує його стратегії, його документи, його промови, його виступи
Ні, любі друзі, тут йдеться про фундаментальну зміну кордонів у Європі, відновлення колишнього радянського союзу в його старих межах з масовою загрозою, зокрема військовою, для тих країн, які колись належали до цієї імперії.
Тому, на мій погляд, найважливіший пріоритет, який ми зараз маємо виконати у сфері зовнішньої та безпекової політики, по-перше, щоб ми це усвідомили.
По-друге, щоб ми продовжували надавати допомогу Україні, щоб ми це не ставили під сумнів, щоб ми пов'язали це з єдністю Європи.
Я ще раз долучаю Британію до цих стратегічних напрямків, щоб ми намагалися зберегти НАТО та Західний Альянс, якомога довше, але щоб ми також інвестували у власну обороноздатність, аби знову спрацювало стримування.
Останній капіталіст це не просто іронія доля, це я навіть не знаю. Німеччина отримала правильний досвід. а руські - ні...
katso написав:напомню суть дискуссии: Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь + є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді) А за кордоном ? А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті Тому Флер права Для того щоб мати ману небесну десь... треба щоб тобі її там ДВА покоління створювали.
katso написав:И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил"
Ти свої хворі фантазії - мені не приписуй 1 Де я писав що буду жити з НАХОМЯЧЕНОГО ? Я писав Людина САМОСТІЙНО для себе створює все що споживає під час створення.. Тому те що якась кількість поїде кудись - тим хто залишиться тут- пофігу... 2 Я Пенсіонер , тому по визначенню повинен жити з нахомяченого... І так як не залежу від пенсії .. то не залежу від того що ти втечеш і залишиш свого тата/маму без пенсії... але ж це ТВІЙ а не мій вибір. То чого я за кожного уро..да повинен переживати? Хай за нього його батьки голодаючи-переживають.
Shaman написав:.............. до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.
до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...
Не існувало. Но очень многие выезжали без всяких программ. Хоть тушкой, хоть чучелом. Ещё лет 25 назад встречал наших строителей-нелегалов, например, в Италии. Знаю нелегала в Германии. Правда, нелегалом он был около 30 лет тому, уже давно натурализовался и получил гражданство. Да даже с нашего форума много уехавших задолго до войны и не в связи с войной. Ники сейчас не вспомню, но были очень активные и авторитетные участники. Некоторые пишут до сих пор, но далеко не все.
давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.
авторитетні та активні - вірю. частина таких їде. це я теж завжди кажу - в кого тут непогано було, ті й за кордоном влаштуються. а розповіді, як гарно в еміграції - залиште для художніх книжок
багато виїздили - це скільки, до речі?
Авторитетные едут, для государства это плохо - утечка умов, но в количественном отношении это не очень много. Совсем не обязательно, что "в кого тут непогано було, ті й за кордоном влаштуються". И я нигде не рассказывал, что в эмиграции дуже гарно. Ни здесь, ни на других ветках. Эмиграция это, конечно, нелегко, особенно, если вам уже не 20 и есть семья. И язык не единственная проблема. И низкоквалифицированным как раз проще и легче. Низкоквалифицированную работу они и там легко найдут, а зарабатывать будут побольше и жить лучше. Будет ли массовая, эмиграция я не знаю. И если вы не обратили внимание, то в разговоре с Андрийкой777 я писал, что сальдо возврат-выезд, по моему мнению, будет положительным. А сколько выехали, я не знаю. Общее уменьшение численности до начала войны - миллионов 14-15. Но это, конечно, не выезд. Большая потеря численности была после потери контроля над Крымом и ОРДЛО. Немало, думаю, потеряно по естественным причинам - отрицательное сальдо рождений-смертей. Самая значительная эмиграция благодаря войне. Люди убегали от войны, рассчитывали на временный выезд, но со временем осваиваются там, и вряд ли большинство вернётся, хотя, безусловно, возврат будет.
ти поволі прочитай, губами шевелячи. Некваліфікований робітник. І німеччина ще не весь євросоюз. Щодо еміграції і заробітчанства. Це з якої радості ти рішив, що люди мають чітко визначатись? роблять собі, поки робиться, більшість неофіційно або напівофіційно, хтось копійку відкладає а хтось все тратить на гульки. Можно подумати, що ті хто в Україні, всі живуть за планом- карєра, сімя, квартира + пенсійні заощадження. Зрозумій, що раніше тратили вони тут бо тут було вигідніше потратити. Які зара конкурентні переваги в України для простої людини? Ти ж хочеш зробити європейські ціни на все і до того йдеться. Окрім хіба сфери послуг. Но приїде той різноробочий через 5 років коли стане не страшно тцк, і зуби собі поремонтує, витратить зо 2 тисячі євро. Ці гроші в економіці погоди не зроблять. Мову вивчать з часом.
