Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 гру, 2025 15:57
now space unusable for every 1
flyman
Повідомлень: 41797
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Додано: Пон 15 гру, 2025 15:59
_hunter написав:
Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко
А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно?
ЕШБ - економічна школа будівельника
flyman
Повідомлень: 41797
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
