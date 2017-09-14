Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12
SATAN написав: АндрейМ рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.
Там просто Бабки.
Ну так это так и работает - больше сфера вияния, больше податного населения, транзитных и ресурсных территорий, больше бабок.
alex_dvornichenko
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:20
SATAN написав: рф
, если бы не было войны,
столкнулись бы
с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас,
они переводят стрелки
на войну, то тогда - не было бы причины.
Революционная ситуация и
рф бы мог
рухнуть.
Напомню, одна из основных причин, почему
россия
в 1914
вступила
в войну - это попытка погасить революционные настроения.
Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому.
Якийсь недонавчений москальський бот?
fler
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:22
То чим там перемовини закінчились ?
Росія знову так "хоче миру", що ні на що не згодна ? ...
pesikot
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:43
SATAN написав:
нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"
Ціна російської нафти опустилася нижче $34 за барель, — Bloomberg
https://ukranews.com/ua/news/1124144-ts ... -bloomberg
Василь-Рівне
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:50
pesikot
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:07
pesikot написав:
Отрицательный рост ...
2-3 тижні і розвал
flyman
