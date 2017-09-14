|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:47
Vadim_ написав:
Ми ж не знаемо хто вы насправді...
А тут мало кто знает кто кто насправди.
И то к лучшему
Может уже списочки составлены, к кому приедут при том а кому-при этом раскладе
Как говорится- говорите наживо,что бы дурь каждого видна была.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:59
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5617
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:02
Xenon написав:
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11186
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:04
Shaman написав: Xenon написав:
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
якщо є карти
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41921
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:48
Shaman написав: Banderlog написав:
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.
Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?
Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...
так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.
Як ти думаєш як діють на армію такі новини?
...
ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?
Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.
До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.
Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завдання
А от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?
Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилин
Генії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати
а знаєш що найбільш цікаво - винні всі - Зе, ТЦК, ухилянти. не винен лише путін та його країна які почали війну, ......
Вопрос на банальную логику: на что из перечисленного пэрэсичный может повлиять? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11196
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|178577
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|376765
|
|
|6076
|1077175
|
|