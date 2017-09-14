Schmit а хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт?
І якщо вже зайшла мова про сортовість: то вчителі мають відстрочку від мобілізації, і ту ж єОселю під 3%
Додано: Сер 31 гру, 2025 13:58
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:10
Может быть это:
А может быть МО особо желанием не горит с обычным комбайнером контракт подписывать...
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14
хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів.
військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р)
яке у вас звання і посада?
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:14
Напевно щось та й заважає, якщо більшість не підписують.
Запитав у ШІ. Причин названо багато, але здивувала одна - здоров'я:
"Вимоги ВЛК для контрактників зазвичай суворіші, ніж для мобілізованих. Людина, яка придатна для служби за мобілізацією, може не пройти відбір на контракт за медичними показниками."
Отакої. Ну хіба це не сортовість?
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:25
Schmit людина яка мобілізована - вона вже пройшла ВЛК. Відповідно, може підписати контракт. Повторне ВЛК не потрібне.
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:34
Молодший лейтенант, командир взводу аеророзвідки. Шкода, що ще один патріот не хоче стати водієм.
Але якщо ви напишете свою ВОС, я спробую підшукати вам посаду, яка відповідатиме вашій кваліфікації. Он для Шамана знайшов.
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:31
Прочитав Вашу пропозицію
З точки зору навіть пенсійного забезпечення-особисто для мене це чудово...
Потім піднявся на четвертий поверх несучи в руках 6 літрів баклажку з водою....
Зрозумів що навіть при умові що мене будуть садили в водійське крісло і з нього виймати - Ваша пропозиція мені не підходить (не хочу ні підводити тих кого мав би возити , ні розкручувати державу на додаткові виплати)..
В мене питання
Я після цього став другосортним патріотом?
Чи все таки залишився серед першосортних?
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:39
Я не ділю людей на сорти. Але, пригадуючи ваші дописи, маю думку, що для вас знайшлась би посада у взводі технічного забезпечення. Або в полковій майстерені.
Водій - це просто болюче питання для мене. Автомобілів більше ніж водіїв.
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:47
1 Ви звинуватили продіджі в тому що він диванний патріот....
2 Є ведичезна різниця між
роблю що можу
і
виконую контракт....
Може я й зміг би витримати рік за кермом...
Але я тим і відрізняюсь від фантазерів , що РОБЛЮ тільки ТЕ що впевнений що ЗМОЖУ зробити...
Тому Вашу пропозицію розглядаю з двох сторін
а - може й зміг би ... але не гарантовано
б - виграш з мого боку -100%..., бо у випадку комісування я б(моя сімя) отримав би 5 млн грн, а той хто мені допоміг-отримав би кримінальне розслідування...
Тому я не приймаю участі в авантюрах , в яких мої ЗДОБУТКИ прикриває свобода інших людей.
Додано: Сер 31 гру, 2025 16:19
який год такі і поздравлєнія
Бандерлог має зацінити
