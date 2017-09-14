_hunter"
Если нас сильно не хотели и не хотят брать в ЕС и НАТО то какая разница - красные , белые , зелёные... и сотен тысячь убитых не было бы
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:11
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:12
Ну как "цікаві"... -- именно про них есть старая зарисовка про перестановку мебели в известном заведении.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:26
кроватей
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:58
Ітогі подвєдьом ;)
DeepState: в 2025 году рф захватила 0,72% территории Украины.
За 2025 год россия оккупировала 4336 кв. км или 0,72% всей территории Украины, подсчитал близкий к украинскому Минобороны OSINT-проект DeepState.
Всего 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 кв.км или 1,28% от всей территории.
«По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины», — отметили аналитики проекта.
Проект опубликовал статистику по оккупации по областям:
Днепропетровская — 0,6%
Сумская — 1%
Харьковская — 4,7%
Херсонская — 72%
Запорожская — 74,8%
Донецкая — 78,1%
Луганская — 99,6%
Также без изменений считается оккупированным весь полуостров Крым.
Всего оккупировано 116 165 кв. км украинской земли – 19,25% от всей территории, констатировал DeepState.
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:05
Езоп
Ви як на крісла не сідайте,
на хаті "Мурку" не заграйте. (с) Гліб Шарапів
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:12
Магадаскар чий?
