Додано: Сер 07 січ, 2026 13:47

Shaman написав: ось інтрига

Росія просила не чіпати. США планують перехопити нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою — CNN

США мають намір перехопити нафтовий танкер, що прямує до Венесуели й на який Росія заявила свою юрисдикцію. Це може призвести до загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою, повідомляє CNN, посилаючись на чотирьох обізнаних осіб.

Раніше 1 січня NYT написав, що танкер Bella 1 офіційно перейменували на Marinera та внесли до російської бази даних суден. Це своєю чергою ускладнює затримання танкера, оскільки, згідно з міжнародним правом, судна, що ходять під прапором певної країни, перебувають під захистом цієї країни.



Водночас за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує вважати танкер «бездержавним», оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше наблизилась берегова охорона.

які ставки?.. ось інтригаякі ставки?..

Руснявые, а вернее кремлевские вбросы.Во первых, какое может быть обострение между Вашингтоном и кремлем? Фактически уже идет даже не скрываемая подготовка к войне. Это приблизительно как февраль 2022 года - официальные власти твердят - войны не будет. Но ВСУ уже мозоли натерли от беготни по боевым тревогам, а бизнес вынимал наличку из банков (типа, сало надо перепрятать на всякий случай).Тут два жирных вопроса с подсканкционной нефтью. США видят неидеальную эффективность санкций по отчетам и понимают, что через серые схемы российская и венесуэльская тяжелая нефть попадают на американский рынок - самый масштабный и платежеспособный, чего нельзя допускать. Кто-то может поинтересоваться - как схема работает? Идея заключается в смешивании нефти с целью получения новой марки нефти, которой присваивается название "латиноамериканская смесь", "азиатская смесь" или подобное. Оформляют на нее за взятки сертификат происхождения и перепродают посреднику из Мексики, Турции. Далее посредник поставляет ее на НПЗ в США. Документально все проходит на таможне. Тяжелая нефть имеет масштабный спрос в США - из нее на современных НПЗ в США делают качественные дизтопливо, мазут - особо необходимые для военной техники. В поставках участвует теневой флот, в котором название кораблей и флаги меняются регулярно с целью сбить преследование контролирующих органов. В последнее время капитаны кораблей стремятся чаще поднимать российский флаг, что по их мнению уменьшает стремление перехватить корабль с подсанкционной нефтью. Нефть Urals подходит идеально для американских НПЗ, как и венесуэльская. Именно их и смешивают между собой.Мадуро пострадал не из-за наркотиков. Он не уловил момент и не понял, что ООН больше не в авторитете. А его учителя по грабежам и контрабанде из кремля ослабли и в трудную минуту смогут создать лишь имитацию поддержки. Главной причиной венесуэльской операции, по моему, все же стало желание исторический справедливости у США. Дело в том, что три крупных корпорации США осуществили масштабные инвестиции в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы до 1970 года. И их предприятия были национализированы без компенсации после выбора коммунизма в качестве главной идеологии прикрытия грабежей. Все американские компании, кроме одной, которая вынужденно согласилась на миноритарную часть в национализированном нефтедобывающем предприятии. Из-за этого грабежа американский корпораций нефть из Венесуэлы не случайно попала под американские санкции. Грабить безнаказанно нельзя, нельзя уподобляться СССР, росии, фашистской Германии и прочим агрессорам. А военную операцию не решились проводить тогда ради сохранения мира. СССР бы этому помешал.Интересно, но факты говорят о том, что США все таки со временем решили в свою пользу вопросы с Сирией, Израилем, Ираном, а теперь и с Венесуэлой. А кремль? Он сдает позиции в мировой политике и все больше с каждым днем войны. А может это все ради задабривания США с целью получить свое с Украины? Но на самом деле на данном этапе набрал силу фактор растущей силы классического демократического государства в темпах экономической приспосабливаемости и гибкости в условиях войны. Авторитарные государства в этом имеют преимущество лишь на начальном этапе (первый год войны).