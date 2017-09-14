d44 написав:....... А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно. Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину. Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
Banderlog написав:Ви передьоргуєте. Заводите розмову туди про шо говорити не можно. Русню не евакуйовують з мирнограду? а трупи нашої піхоти значить ми евакуйовуєм з позицій мирнограду?
Я до того, що Мирноград за русньою. І евакуацією всіх тіл займаються 3,14***. І наших, і своїх. Відповідно, в них тіл наших бійців буде значно більше для обміну. До співвідношення втрат це не має жодного відношення. Про співвідношення втрат говорити не буду.
sergey_stasyuk555 написав:за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться. .......
А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?
Особо ничего. Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі" З цього випливає: - ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками - ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс - ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні - легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності - печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"
ЛАД написав:Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ.
справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин. Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант: а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку. Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна
ЛАД написав:Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
Возможно вывод сделан из следующих фактов: - декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф. Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания... - декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией. Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.
Насколько понял, на территории Украины предусматривается только размещение складов с оружием и небольшого количества специалистов (типа военных советников). Саму декларацию, к сожалению, не видел. И то это прописано, насколько понял , только в 3-сторонней декларации. Декларация подписана, насколько понял, многими европейскими странами. Кроме того, Украина, Франция и Великобритания подписали отдельную декларацию, которая не совсем декларация:
Киев, Париж и Лондон подписали также документ о размещении войск в Украине Помимо этого, Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня.
я могу сказать, что после прекращения огня, Великобритания и Франция создадут «военные центры» на территории Украины… И построить охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники… Для удовлетворения оборонных потребностей Украины
Не буду обсуждать степень нашей сегодняшней независимости, интересы Европы понятны, но решение о подписании договора о мире принимать нам. Если нам удастся добиться подписания не "Декларации о намерениях", о которой я написал выше, а юридически обязывающего Договора о помощи, к тому же подписанного ещё и США, то, думаю, Договор о мире мы подпишем. Но пока это всё вилами по воде. Как и условия мира. Ждём дальнейших действий США.
P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины. + те, кто не входит в эту категорию, но кому надоели регулярные прилёты и отключения света.
справа в тому, що одні пишуть про "бурятів і чеченів які всіх перекохають", а з іншого "в тилу 1 млн поліцаїв і тцк", це як фінал конкурсу "Розміши смішного". цей Letusrock зламався, несіть нового
США мають намір перехопити нафтовий танкер, що прямує до Венесуели й на який Росія заявила свою юрисдикцію. Це може призвести до загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою, повідомляє CNN, посилаючись на чотирьох обізнаних осіб.
Раніше 1 січня NYT написав, що танкер Bella 1 офіційно перейменували на Marinera та внесли до російської бази даних суден. Це своєю чергою ускладнює затримання танкера, оскільки, згідно з міжнародним правом, судна, що ходять під прапором певної країни, перебувають під захистом цієї країни.
Водночас за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує вважати танкер «бездержавним», оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше наблизилась берегова охорона.
які ставки?..
Руснявые, а вернее кремлевские вбросы.
Во первых, какое может быть обострение между Вашингтоном и кремлем? Фактически уже идет даже не скрываемая подготовка к войне. Это приблизительно как февраль 2022 года - официальные власти твердят - войны не будет. Но ВСУ уже мозоли натерли от беготни по боевым тревогам, а бизнес вынимал наличку из банков (типа, сало надо перепрятать на всякий случай).
Тут два жирных вопроса с подсканкционной нефтью. США видят неидеальную эффективность санкций по отчетам и понимают, что через серые схемы российская и венесуэльская тяжелая нефть попадают на американский рынок - самый масштабный и платежеспособный, чего нельзя допускать. Кто-то может поинтересоваться - как схема работает? Идея заключается в смешивании нефти с целью получения новой марки нефти, которой присваивается название "латиноамериканская смесь", "азиатская смесь" или подобное. Оформляют на нее за взятки сертификат происхождения и перепродают посреднику из Мексики, Турции. Далее посредник поставляет ее на НПЗ в США. Документально все проходит на таможне. Тяжелая нефть имеет масштабный спрос в США - из нее на современных НПЗ в США делают качественные дизтопливо, мазут - особо необходимые для военной техники. В поставках участвует теневой флот, в котором название кораблей и флаги меняются регулярно с целью сбить преследование контролирующих органов. В последнее время капитаны кораблей стремятся чаще поднимать российский флаг, что по их мнению уменьшает стремление перехватить корабль с подсанкционной нефтью. Нефть Urals подходит идеально для американских НПЗ, как и венесуэльская. Именно их и смешивают между собой.
Мадуро пострадал не из-за наркотиков. Он не уловил момент и не понял, что ООН больше не в авторитете. А его учителя по грабежам и контрабанде из кремля ослабли и в трудную минуту смогут создать лишь имитацию поддержки. Главной причиной венесуэльской операции, по моему, все же стало желание исторический справедливости у США. Дело в том, что три крупных корпорации США осуществили масштабные инвестиции в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы до 1970 года. И их предприятия были национализированы без компенсации после выбора коммунизма в качестве главной идеологии прикрытия грабежей. Все американские компании, кроме одной, которая вынужденно согласилась на миноритарную часть в национализированном нефтедобывающем предприятии. Из-за этого грабежа американский корпораций нефть из Венесуэлы не случайно попала под американские санкции. Грабить безнаказанно нельзя, нельзя уподобляться СССР, росии, фашистской Германии и прочим агрессорам. А военную операцию не решились проводить тогда ради сохранения мира. СССР бы этому помешал.
Интересно, но факты говорят о том, что США все таки со временем решили в свою пользу вопросы с Сирией, Израилем, Ираном, а теперь и с Венесуэлой. А кремль? Он сдает позиции в мировой политике и все больше с каждым днем войны. А может это все ради задабривания США с целью получить свое с Украины? Но на самом деле на данном этапе набрал силу фактор растущей силы классического демократического государства в темпах экономической приспосабливаемости и гибкости в условиях войны. Авторитарные государства в этом имеют преимущество лишь на начальном этапе (первый год войны).
Тобто зі сторони США буде благодійність небаченої щедрості віддати Україну після підписання так званої ресурсної угоди. Заодно 350 ярдів від демократів, про які Трамп постійно нагадує, що верне. Виглядає абсурдно, але піпл, видно, локшину з вух хаває.
ЛАД написав:P.s. И в окончании войны заинтересованы не только "укр.чоловіки (незаброньовані і в Україні) та їх родини". Точнее, они, но это практически почти весь народ Украины.
Далеко не весь народ: владний та силовий (тилова частина) апарат та їх родини, значна частина штабних та студійних військових, мільйони закордонних патріотів (яким закінчення війни ускладнить перебування в ЄС), заброньовані підпанки (які зацікавлені щоб хтось з холопів захищав їх майно від бурятів), тилові пенсіонери та жінки (без військовозобовязаних родичів) = це значна частина народу, якщо не більше половини