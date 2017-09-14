RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16426164271642816429>
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:47

  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

Злые языки сейчас говорят, что продажу кольчуг выполнил кто-то из окружения Медведчука(на тот момент он был главой АП), чтобы подставить Кучму
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13090
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53

  pesikot написав:
  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

Злые языки сейчас говорят, что продажу кольчуг выполнил кто-то из окружения Медведчука(на тот момент он был главой АП), чтобы подставить Кучму

Бог его знает, когда свечку не держал можно жонглировать любыми теориями.
Вроде как тот что курировал сделку - Валерий Малев, в разгар скандала погиб в автокатастрофе, что намекает на шпионские страсти.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 12 січ, 2026 16:58, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:57

хто кому

  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

це хто кому відповідає?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42071
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:59

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:alex_dvornichenko В это движухе даже Украина со своей кольчугой замазалась, несмотря на эмбарго на поставку вооружения в Ирак.

це хто кому відповідає?

Сам себя дополняю. ЧТо бы не писалось "отредактировал 100500 раз".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:11

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Та ні. Карта "населення в 40 млн."

то ви з севастополем рахували
У мексиканських наркокартелів немає цього, тому вони і не ставлять таку мету.
Я не розумію ваших аргументів.

зато у мексиканських картелів є "гідність", вони б могли провернути там майдан
і першим законом підвищити моб.вік до 80, другим про вступ до ШОС і далі за сценарієм

Переборщив малость. Вже виправив.

Могли б. Але навіщо їм це?
Для чого це(агресію) робить путін? Для вєлічія. Гітлер? Для велічія. І т.д.
Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія. Бо якщо просто підписати мир, як наприклад зробили фіни, то велічія не буде. Ніхто сьогодні не знає президента Фінляндії, який просидів 5 років(по-моєму) в тюрмі заради Фінляндії.
А якщо тягнути - то може бути всяко. Може путін вмерти і РФ залишить територію України. Може таке бути? Може. Ну і очевидно Зе отримає вєлічіє, як герой, який героїчно відстояв Україну. Ось Зе на це надіється по-моєму.

А навіщо це "мексиканським картелям" я не розумію. Шанси на велічіє у них мізерні, а бабло на цьому не піднімеш.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 січ, 2026 18:39, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:19

alex_dvornichenko
В 1991 США були повелителями світу цього і могли робити що хотіли.
Ось вони і робили що хотіли.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:23

  andrijk777 написав:alex_dvornichenko
В 1991 США були повелителями світу цього і могли робити що хотіли.
Ось вони і робили що хотіли.

во первых в 1991 была резолюция ООН, а не США делали что хотели, во вторых всё сделано правильно. Такую бы решительность ООН и США в наше время и история могла пойти по другому пути.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія.


Бо така політична культура(чи її відсутність) в Україні - "або пан або пропав"
опоненти би його намагалися з'їсти навіть якщо б він всього пару сіл на донбасі втратив
якщо б цей рух з єворінтеграцйним кандидатством був як компенсація територальних втрат щоб спонукати Україну дл компромісів, то це б можно було б вітати
вле,нажаль, схоже що навпаки - морковка перед носом віслючка що йде по мінному полю
наручування карт для Трампа не спрацює
Це якби флаймен, пройшов би якісь тренінги, підфарбував сівішку, і сказав би що він тепер коштує не 5, а 15 куо щомісяця. Може філіпінка би і повіриа, але справжній бізнес би висловив секпсис
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:40

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:alex_dvornichenko
В 1991 США були повелителями світу цього і могли робити що хотіли.
Ось вони і робили що хотіли.

во первых в 1991 была резолюция ООН, а не США делали что хотели, во вторых всё сделано правильно. Такую бы решительность ООН и США в наше время и история могла пойти по другому пути.

Та була. Ви думаєте СРСР(чи Китай) в 1991 році міг щось заперечити США? :D
Правильно чи не правильно - не знаю. Тепер, після нашої війни, я трохи по-іншому дивлюсь на такі історичні події. Як мінімум треба вникати глибоко, а не поверхнево. Я не хочу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:48

  sashaqbl написав:
  Vadim_ написав:а верховний головнокоманд... ? де його діти , і діти побратимів з фракції , судів......

Те що верховний г*** - навіть не обговорюється. Це константа

подхожу к віводу ,может и не верному,какая разница какого они цвета, они все одинаковіе, европа всралася (як прибалтив взяли) шо рф абидится а наші аби пи.дити і побільше а потим хоть трава не расти
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16426164271642816429>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 188584
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 389919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1093831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinAwards 2026 (4)
12.01.2026 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.