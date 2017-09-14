|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:15
Banderlog написав: Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
каким образом? тем, что прошу меня не трогать со своей верой и мовой?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|189141
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|390633
|
|
|6076
|1094896
|
|