Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:55
Schmit
Не перехопили.
Це якось заперечує мої слова?
не міг збрехати, правда ж? Чи міг? А
Звідки мені знати? Уяви не маю
А ви знаєте, так?
6
6
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:00
Banderlog написав: pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-
В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?
Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:02
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-
В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?
Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
ні не визнаю. Звязок є. В нас за корупцію випускають в ізраїль тому корупція вища ніж в китаї
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:04
andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
То навіщо тоді ті фламінго взагалі?
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
Ок. А де їх "не 100% перехоплять"?
?
Відповідь треба в форматі координат? Чи яка очікується?
Чи ми зібрались з Зімбабве воювати?
«Ви» зібрались воювати? Вперше чую.
6
6
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:08
Hotab написав:
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
Давайте, будемо відверті. З Фламінго дали штангу. Ракета є.
Але ні характеристики ракети, ні темпи виробництва не відповідають байкам, які розповідав припиздент.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:08
Hotab написав:Schmit
Не перехопили.
Це якось заперечує мої слова?
Напевно ні, хоча якщо подумати...
Hotab написав:Schmit
не міг збрехати, правда ж? Чи міг? А
Звідки мені знати? Уяви не маю
А ви знаєте, так?
Хто вірить в перемогу, зобов'язаний вірити "верховному
головнокомандувачу", інакше - зрада.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:14
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?
Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
ні не визнаю. Звязок є. В нас за корупцію випускають в ізраїль тому корупція вища ніж в китаї
>>> і зменьшенням корупції - немає
Откуда такой странный вывод?
- для того, что бы это утверждать - нужно сначала отменить "вышку" за коррупцию - и убедиться, что индекс будет расти...
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:22
Banderlog написав: pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-
В китаї з корупцією краще чи гірше
порівняно з Україною?
расстреливают постоянно , но где они а где мы?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:26
Hotab написав: andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
То навіщо тоді ті фламінго взагалі?
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
Ок. А де їх "не 100% перехоплять"?
?
Відповідь треба в форматі координат? Чи яка очікується?
Чи ми зібрались з Зімбабве воювати?
«Ви» зібрались воювати? Вперше чую.
Ну що ви дурачка включаєте?
Є ракета Фламінго(дальність 3000км). Виявляється по Єлабузі(1200км) бити не можна "бо 100% перехоплять". А куди можна? Москва, Петербург, нафтові заводи/термінали - виходить також 100% перехоплять.
На Ямалі є газовий хаб. Туди можна, чи 100% перехоплять?
То який зміст з цієї ракети на 3000км, якщо її 100% перехоплюють?
Ми воюємо проти РФ, "Ви" напевно проти Зімбабве, Зімбабве точно не перехопить нашої Фламінго.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:36
sashaqbl написав: prodigy написав:
без світла так, а без опалення?
коли немає опалення і температура в приміщенні буде падати кожного дня на 2-3 градуси,
тобто через два тижні буде десь 0-3с
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Практика показує, що можна спати при -10, нормально утеплившися. В приміщені, де є люди, температура сильно нижче нуля не впаде, максимум -1 або -2, і то при доволі сильних морозах надворі. А в нормальних багатоквартирних бужинках буде триматися 5-7 градусів. А це не критичні умови навіть для новонароджених.
Невже так важко перевірити істиність своїх припущень?
Опалювальний сезон в Україні починається, коли
середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль, згідно з Постановою Кабміну № 630,
Нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси
Отже
При різниці між номальною в приміщенні і зовнішньою більше 10-14 градусів - вмикається опалення.
Виходить що життєдіяльність людини в приміщені піднімає температуру приміщення максимум на 14 градусів ..
Звідси висновок
При мінус 12 зовні - в приміщенні буде НУЛЬ
При мінус 25 зовні - в приміщенні буде мінус 13
1
1
