Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:36
andrijk777 написав:
Я чогось так думаю що все найстрашніше у нас ще попереду.
Безусловно, но апогей будет не в обстрелах вообще.
"всю жизнь овца волков боялась-а съел ее пастух".
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1179
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:50
Пишуть, что в Алчєвське знову великі проблеми з опаленням
Через 20 років та трагедія повторились Але цього разу, допомоги їм чекати нізвідки
pesikot
Повідомлень: 13178
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:56
flyman написав:
а що це крім Соскіна з річницею томоса ніхто не вітає
томос це добре
але чомусь зупинився процес конфірмації
останній раз підтвердив наче Кіпр у 2020
fox767676
Повідомлень: 5141
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:57
Зустріч Трампа із Зеленським у Давосі відбудеться: ЗМІ назвали дату
Пізніше, відповідаючи на питання преси під час двосторонньої зустрічі зі Швейцарією, президент заявив, що зустріч відбудеться в четвер.
Reuters і CNN повідомляють, що президент України вирушить на цю зустріч у Давосі сьогодні ввечері.
pesikot
Повідомлень: 13178
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:01
andrijk777 написав: _hunter написав:
Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам
За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року
Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets
А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз
Может продают как-то "не так" ?- покупатели, вроде, есть...
В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла.
"С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении.
А может и не продают - денег на "две-три недели" и так хватает...
_hunter
Повідомлень: 11318
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:01
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
Letusrock
Повідомлень: 2954
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:06
Letusrock написав:
Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
Він би так щось говорив на адресу путіна або сі, але то ні, у Трампа тоді язик в сраці )
pesikot
Повідомлень: 13178
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:12
flyman написав:
а що це крім Соскіна з річницею томоса ніхто не вітає
сосискер протупил
и об отколе от греков, и об расколе внутри БПЦ можно прочитать в Википедии
fox767676
Повідомлень: 5141
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:15
andrijk777 написав: _hunter написав:
Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам
За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року
Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets
А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз
там цар Кощій над златом чахне
flyman
Повідомлень: 42163
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:53
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Отже
Після найстрашішосильнішого удару педерації ...
Я чогось так думаю що все найстрашніше у нас ще попереду.
Найстрашніше це коли за перших 50 днів ми втратили 150 000 км 2
Потім відбили 45000 км2 з втрачених 150 000
Станом на 01-01-2026 у нас 116 165 км² км2 втрачено в порівнянні з 01-01-2022
і відвойовано 33000 км2 в порівнянні на 01-11-2022
То коли було найважче?
Тоді коли втрачали 3000+ км2 в день
чи тоді коли втрачали 10 км2 в день?
budivelnik
Повідомлень: 27803
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
35
193498
Суб 20 гру, 2025 21:53 SATAN
1493
395434
6076
1101230