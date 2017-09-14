|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:42
pesikot написав:
Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))
как бы я по Украине перемещался если бы боялся ?
ребята , пробиваете дно
fox767676
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:49
fox767676 написав: pesikot написав:
Но будешь жить сцикливо )
"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается
Добрий вечір .
Бажаю всім Здоров,я .
Вас треба постійно читати....
Дуже тяжко зрозуміти коли "рюмаху накатили ", а коли "величіє душі" ...і обов,язкове альтернатиивне мислення .....щоб ЗНАЛИ
...натхнення ...
холява
- Форумчанин року
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
5
22
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:50
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?
Еще где-то летом
_hunter
- Повідомлень: 11367
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:53
pesikot
Вітаю Вас .
Бажаю вам усього найкращого ,маю надію що все відремонтують і місто буде не у скруті .
холява
- Форумчанин року
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
5
22
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:53
холява написав:
с треба постійно читати....
Дуже тяжко зрозуміти коли "рюмаху накатили ", а коли "величіє душі" ...і обов,язкове альтернатиивне мислення .....щоб ЗНАЛИ
У вас дефекты клавиатуры поразительно похожи на одного метилового паренька, которому в школе учительница русского челюсть сломала, что он теперь не на рідній, не на ворожій не может
fox767676
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:54
_hunter написав: Hotab написав:
І на пропозицію зробити спільний донат
Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
а, ти лише особистих донатів уникаєш? коли Василь-Рівне питав про донат, що там бігунець співав - якось без мене?..
Shaman
- Повідомлень: 11425
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1715 раз.
