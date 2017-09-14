RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Там, де думка постійно повертається до одного й того ж змісту, ми маємо справу не з випадковістю, а з внутрішнім опором

😅

Про «нормальність»:


«Ми не повинні вважати сексуальні відхилення чимось чужим нормальній людині; їхні елементи присутні в кожному».


Хто тобі сказав що в мене повертається? Просто це ЄДИНЕ досягнення майдану. Я півроку питаю шамана яке іще? А він шото соромязливо мовчить :lol:
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?

я тобі вже неодноразово відповідав - що ми не Біларусь й не Венесуела. ти не розумієш цих причинно-наслідкових зв'язків - тут допомогти не можу. тоді або треба повірити, або заперечувати (як роблять конспірологі - я не розумію, тому я проти). чим нижче рівень розвитку - тим більше цього проти.

тобі :
це ти маніпулюєш коли говориш що "європейський" вибір з війною не повязані. Не бачу нічого поганого білорусії. Щодо венесуели чи ірану якраз майданівці перетворюють країну на схожою на них.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Хто тобі сказав що в мене повертається? Просто це ЄДИНЕ досягнення майдану. Я півроку питаю шамана яке іще? А він шото соромязливо мовчить :lol:
Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?

я тобі вже неодноразово відповідав - що ми не Біларусь й не Венесуела. ти не розумієш цих причинно-наслідкових зв'язків - тут допомогти не можу. тоді або треба повірити, або заперечувати (як роблять конспірологі - я не розумію, тому я проти). чим нижче рівень розвитку - тим більше цього проти.

тобі :
це ти маніпулюєш коли говориш що "європейський" вибір з війною не повязані. Не бачу нічого поганого білорусії. Щодо венесуели чи ірану якраз майданівці перетворюють країну на схожою на них.

ще раз, бо в тебе проблеми з розумінням порядку подій. спочатку в Венесуелі та Ірані наступила дупа, а потім вже народ з відчаю починаю протестувати - бо банально нема чого їсти не плутай.

як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:43

  Water написав:
  Banderlog написав:Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?

А ти спитай у Гінера та Бабакова чому ми на генераторах.

Це російські інвестори в українську економіку?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:51

  Shaman написав: це ти маніпулюєш коли говориш що "європейський" вибір з війною не повязані. Не бачу нічого поганого білорусії. Щодо венесуели чи ірану якраз майданівці перетворюють країну на схожою на них.

ще раз, бо в тебе проблеми з розумінням порядку подій. спочатку в Венесуелі та Ірані наступила дупа, а потім вже народ з відчаю починаю протестувати - бо банально нема чого їсти не плутай.

як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?[/quote] іще раз чим зараз краще ніж було при янику чи кучмі? Нічим? То не пускайте бульбашки носом коло розбитого корита.
Гідність?
Хочеш воювати за європейський вибір? Вперед !
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:58

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Ну ти скажи країна на генераторах це ознака розвинутої країни чи попуасії?

А ти спитай у Гінера та Бабакова чому ми на генераторах.

Це російські інвестори в українську економіку?

Коли москалі, за допомогою Завгара та Кровосісі, вкрали купу Обленерго, ти це називаєш інвестори?
Потім ти топиш за шапкокрада шо він злякався Майдану та зря чкурнув в одних капцях до сусідів. А так би жили при баті і бакси павісім і вже давно знайомому патріархаті.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:06

  Shaman написав:. нормальних людей не обходить, хто та як. ще 60 років тому дехто не вважав негрів за рівних людей - теж примусово перевиховували. зараз те саме.

а от в російський культурі це чомусь дуже актуальна тема. може через те, що там не латентних, а явних активних геїв багато - але вони в цьому не хочуть признаватися...

Своїх дітей перевиховуй. Будеш жити як в росії. :lol: активно. Нормальних не обходить.. :lol: нормальні тому на паради ходють? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:09

  Water написав:

Коли москалі, за допомогою Завгара та Кровосісі, вкрали купу Обленерго, ти це називаєш інвестори?
Потім ти топиш за шапкокрада шо він злякався Майдану та зря чкурнув в одних капцях до сусідів. А так би жили при баті і бакси павісім і вже давно знайомому патріархаті.
шо роганого в баксі по 8 і депозитах на бакс по 12? Значить москалі при завгарі вкрали? А ахметов з суркісами купив за кревно зароблені?
Кажеш з гейпараду пишеш ? А якшо не йорнічати? Чого не воюєш майданівець?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:13

  Hotab написав:То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою.

звичайне "развєнчаніє культа уйла",
це можливо тільки посмертно, треба ще почекати.
якщо наступником буде якийсь ліберал-адекват - є шанси навіть на "адіннарод-2".
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:18

  Shaman написав:як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?


Ага. Продовжуй, чого там - США може, Данія може - то ми за Данію чи за США? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:25

  katso написав:
  Shaman написав:як європейський вибір пов'язаний з війною - давай детальніше. Польща може, Прибалтика може, Фінляндія може - а чого ми не можемо?


Ага. Продовжуй, чого там - США може, Данія може - то ми за Данію чи за США? :mrgreen:

Я б за сша але ці довбодятли понятно будуть топити за данію
