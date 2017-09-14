Додано: Пон 26 січ, 2026 10:01

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам? По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам? може спочатку озвучите ці параметри ?

По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація

А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...



Тому ВВП на особу- це ще не все. може спочатку озвучите ці параметри ?По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педераціяА Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...Тому ВВП на особу- це ще не все. Согласен, не все.

Так приведите параметры, по которым Украину можно отнести к развитым странам.

А сравнение Польши с РФ... смотря что и как сравнивать. Польша не способна построить ни самолёты, ни космические ракеты, ни комплексы ПВО. И ещё многое не может. Согласен, не все.Так приведите параметры, по которым Украину можно отнести к развитым странам.А сравнение Польши с РФ... смотря что и как сравнивать. Польша не способна построить ни самолёты, ни космические ракеты, ни комплексы ПВО. И ещё многое не может.

Ясночим кровожерливіший режим - тим він розвинутіший..Вмієш будувати бомбардувальники за рахунок власного населення в якого навіть унітазів немає .. - то ти розвинутий....А живеш спокійним життя, не вбиваєш сусідів, радієш дітям/внукам - то це не розвинута країна...І цей довбень буде нас чомусь вчити?ПСнаш совок навіть не в стані зрозуміти що ВВП мілітаристичної держави і ВВП мирної Держави - мають різне наповнення...Якщо ВВП Польщі 14000 доларів на особу і складається з продукції автопрому, сільського господарства, легпрому і так далі ( тобто з того що споживає населення)А ВВП Педерації тих самих 14000 на особу в яких 5000 це гармати/танки/ракети - яких на хліб не намажешТо відчуття педераційника по якості життя і відчуття поляка такі самі як в порівнянніПоляк-14000____________москаль 14000-5000=9000....От тому то Полякам не потрібен Львів , їм і Варшави з Краковом достатньоА москаль засрав Кенігсберг з Сахаліном - і вирішив що треба ще й схід України засрати і побачивши там унітази , почав їх швиденько вивозити і дамби взривати щоб водопостачання було відсутнє , бо тоді (без вкрадених унітазів і води) легше засирати захоплене.Бо незасраним його показувати своїм громадянам не з руки - будуть здивовані чистотою і порядком в Державі з ВВП в три рази меншим ніж в них.