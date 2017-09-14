В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post
Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.
Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.
По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.
Ну так Трамп ніяк не засуджує Путіна. Путін вбиває, Путін руйнує енергетику України
Трамп мовчить про це, зовсім
Тому так, Путін може полізти і в Европу, при мовчазній згоді Трампа
Саме про це свою мовчазну згоду Трамп і казав раніше, що "при ньому б війни не було". Дійсно, були б російські війська на західних кордонах України, а війни б не було
але не побачив одного висновку. тут не так давно була дискусія - що Раша дуже багато для війни робить сама. але вже випадок зі Старлінками показує, що навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть. цікаво, як вони збираються воювати з американцями на американському зв'язку. американці його навіть відклювати не будуть, а просто будуть все моніторити
тому ще раз для деяких свідків віри в Рашу. з Польщею порівняння може й прокатить, а чому не порівнюють з Кореєю. чого мовчать, що Раща була змушена купувати снаряди низької якості в КНДР?
Раша може виробляти - 60-70 нових танків на рік. швидко не знайшов, але гадаю корейці виробляють більше. Раша зараз окрім катерів нічого будувати не в змозі. авіація - 10-20 літаків на рік. й це лише Су, МіГи вже все. тобто грізні Кінжали є, але літаків для них не виробляють.
всі ці цифри - це не про велику військову державу, це так - один з багатьох - серед країн, де кількість населення 80 млн та більше. хоча в Кореї - лише 50 млн.
Господар Вельзевула написав:Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново. Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.
питання не до того, що він виїхав, а що пише тут маячню.
Кто громче всех кричит "держи вора!"?
я на відміну від тебе чужі повідомлення не редагую й кнопочку скарга не забув настинути
Shaman написав:...... в України є не концепція, а повні креслення авіаносців, з чого й почалася власна програма в Китаї. але авіаносці - це іграшки багатих країн, жодна середня країна їх немає... Раша до речі на поточний момент вже теж не зможе побудувати......
Креслення, возможно, сохранились. Только ещё советские. А вот построить сегодня вряд ли сможем, даже если бы те же китайцы заказали и заплатили.
Shaman написав:...всі ці цифри - це не про велику військову державу, це так - один з багатьох...
Старлинки сегодня есть только у США. Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США. Вот только почему-то "США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил". И зачем США нужно восстанавливать диалог с рядовой державой? (ссылку я давал сегодня ночью в viewtopic.php?p=5929859#p5929859). А насчёт снарядов... Для нас снаряды собирали вообще по всему миру.