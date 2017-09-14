stm написав:

ЛАД написав: С историей у вас так же плохо, как у шамана.

Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно.

Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги?

Це вже взагалі цікаво. Що для вас бюджет? Це мабуть доходи і витрати. Так от у союзі доходи самі збирали, а розходи не від партнерів по лендлізу брали у т.ч.То не є це дефіцитом бюджету, ні? Ось то самі це хліб по карточці і всі на заводі з облігаціями. То самостійна велич?Тепер перейдемо на після розвалу. Сьогодні молодий ЛАД припустимо будівельник, у великій будівельній компанії Самолет. У Самолета бюджет самостійний зібрано, але потрібно якось ще 50млрд десь взяти. Вважаю що ці гроші інвестує держава, бо велий Самолет. І ці гроші підуть не на зп ЛАДу, а на погашення боргу банку, і щось мені говорить, що то погашення лише відсотків банку. Є банк, він вже віддав Самолету 700млрд. грошей якихось маленьких ЛАДів які вважали що банк державний і надійний. Якщо к Самолету приєднати ще якість великі вагонобудівні заводи де працють ще ЛАДи які бачать що завод великий, а у січні у бюджеті планово діри завжди, ми отримаємо систему союзу. Після розвалу Самолету молодий ЛАД всі 35 років життя буде вірити що якби Самолет не розвалився все б було гаразд, і якби банк ще видав грошей то було б планово дефіцит ще у лютому. А гіпер то після розвалу Самолета, не розвались Самолет все гаразд би було, можна будувати б те що вже хз скільки не купують і далі )