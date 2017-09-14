Так були... за рахунок
а - голодомору побудували заводи
б - селяни отримали пенсію в 1957 році ВПЕРШЕ
в - все що було збудовано з доходів , чомусь не змогло конкурувати з капіталізмом і в 1990 році розвалилось....
Так ти можеш заявляти що було багато , але ПОГАНІ керівники компартії (до якої ти належав також) чи то погано керували , чи то багато вкрали...
Але суть залишається
Доходів у совку не вистарчило на те щоб заплатити розумним керівникам і хорошим працівникам -щоб втримати совок від розвалу.