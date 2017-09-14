RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16722167231672416725
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были.
Так були... за рахунок
а - голодомору побудували заводи
б - селяни отримали пенсію в 1957 році ВПЕРШЕ
в - все що було збудовано з доходів , чомусь не змогло конкурувати з капіталізмом і в 1990 році розвалилось....
Так ти можеш заявляти що було багато , але ПОГАНІ керівники компартії (до якої ти належав також) чи то погано керували , чи то багато вкрали...
Але суть залишається
Доходів у совку не вистарчило на те щоб заплатити розумним керівникам і хорошим працівникам -щоб втримати совок від розвалу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27900
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:50

  sashaqbl написав:Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?

а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \

чого ти не питаєш Бетона чи Барабашова? там кажуть, що доларові мільйнери, податки не платять? чи якщо податки не платять, то й донатити не повинні. чи просто вони надто завеликі для твоїх накидів? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11609
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16722167231672416725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 206505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 409267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1122426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.