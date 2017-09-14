|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:36
fler написав: _hunter написав:
Речь _вообще_ не о "тут був яскравий приклад". А о конкретном магазине - который просто _перепродает_ товары толи магазинов покрупнее то ли оптовиков.
Так вот: если _этот конкретный магазин_ пропадет - не изменится _вообще ничего_. Часть покупателей разойдется по другим магазинам. Часть купит напрямую. Все.
hunter, математик-економіст від Бога))). Тобі та Ко пояснюють про інше. Якщо раптом магазин Будівельника закриється, то п'ятеро працівників цього магазину одразу залишаться без роботи. Відповідно держава залишиться без ЄСВ, а свою зарплату ці люди не витратять на товари і послуги, як вони це робили зазвичай. Чому? Тому що пройде певний час, поки ці люди влаштуються на іншу роботу, адже якщо один магазин закрився, то це не означає, що в інших магазинах автоматично відкрилися вакансії для цих звільнених працівників.
Крім того, якщо закриється магазин Будівельника, то закриється й інший його бізнес, звідти теж залишаться без роботи люди і відповідно держава без доходів.
А тепер все це помножимо на кількість умовних Будівельників, яких ви собі уявляєте на фронті замість Бандерлогів. Отже, при заміні одного Бандерлога на Будівельника, десять людей водночас стають безробітними. Заміна 10тис. Бандерлогів Будівельниками призведе до безробіття відповідно 100 тис. людей. і закриття 10 тис. магазинів і т.д. Далі самі порахуєте?
Вы для начала ЕСВ от минималки посчитайте
Потом не на 10, а где-то на 6 помножте
- своим вторым "бизнесом" он особо не хвастается - подозреваю, что особо и нечем....
А потом вспомните, что вся эта толпа народу не безработными тунеядцами будет - а окажется на фронте. А что на фронте? - а вот что:
Военнослужащий ВСУ Станислав "Осман" Бунятов прокомментировал ситуацию на запорожском направлении, отметив, что там "хороших прогнозов мало". В посте на своем Tg-канале защитник предположил, что на соответствующем участке могут стоять очень слабые подразделения, на что указывают маневры и продвижение РФ.
"Пока было относительно спокойно — часть сил перебрасывали на стабилизацию других участков. Это дало свои негативные последствия", — объяснил Бунятов.
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:39
P.S.
Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить?
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:40
Закроется один гендель на родине Шептицкого - откроется другой, где женщинам-продавцам и платить будут больше минималки, и контрафакта может вообще не будет.
У нас безработицы нет.
У нас специалистов и профессионалов мясники в пикселе с пяти утра до полуночи на своих "бусиках" всех повылавливали, потерь же почти нет, 55тыс всего, ну и под лям "безвести", ~~~наверно.
Скан с резерва ваших потужных М25-60 когда будет, тов.докторкыня всех наук?
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:47
барабашов написав:
Закроется один гендель на родине Шептицкого - откроется другой, где женщинам-продавцам и платить будут больше минималки, и контрафакта может вообще не будет.
У нас безработицы нет.
У нас специалистов и профессионалов мясники в пикселе с пяти утра до полуночи на своих "бусиках" всех повылавливали, потерь же почти нет, 55тыс всего, ну и под лям "безвести", ~~~наверно.
Скан с резерва ваших потужных М25-60 когда будет, тов.докторкыня всех наук?
Там у пітері закрилося 48% кафе, все по Бенефакеру. Мало б бути значне перетікання у залишок кафе, аж щось взагалі продуктів стали їсти менше )
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:51
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти так і не зміг відповісти на просте питання, якщо ти в ЗСУ, то гроші тобі з бюджета платять чи звідки ? )
Але щось пишеш про адекватність
я відповів раза 5, але до тебе не доходить. Давай іще раз, крайній.
Мені не платять фіксовану долю з бюджету.
Ти пишеш про що завгодно, навіть маячню, але не пишеш по суті
Бо тобі, виявляєтся з бюджету не платят )
Як ти тоді в ЗСУ ? )
Оклад+надбавки+грошове забезпечення як отримуєш ? )
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:57
барабашов написав:
Скан с резерва ваших потужных М25-60 когда будет, тов.докторкыня всех наук?
З якого переляку?
Додано: Вів 10 лют, 2026 19:27
Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??
россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.
Додано: Вів 10 лют, 2026 19:32
Xenon написав:
Кто там выступает за переговоры с рашистами?
Это с ними нужно о чём то договариваться??
россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань» в соответствии с чаяниями этих людей, – лавров.
что такое чаяния?
Додано: Вів 10 лют, 2026 19:34
fler написав: _hunter написав:
Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить?
hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
>>> Як вам?
Если одним словом - бред. Вы еще иностранных граждан, заехавших в страну - предложите буссифицировать
