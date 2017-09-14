|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:41
Коли прийняли оновлений закон про мобілізацію, де були прописана необхідність оновлення даних
Я тоді тут писав, шось накшталт - не грайтеся з державою, оновлюйте дані, робіть згідно закону
Тоді я отримав у відповідь багато тапків - "ти нас відправляеш в окопи", "як оновимо, так і в окопи", "не будемо цього робити"
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
І стоїть новий стогін - "людолови", "людей на вулицях ловлять"
От і хто вам дохтор ?
pesikot
- Повідомлень: 13334
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:48
Banderlog написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а щодо претензій
- а юю Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
тут з вами не погоджусь на рахунок простих солдатів, пише тут дрібна буржуазія.
Якщо б писали різноробочі та мотоблочники розмова була б цікавіша
. Хоч там претензії шамана на унікальність мали б під собою певну логіку, но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
Такшо шановне паньство/ пасівні патріоти котики вас троха ненавидять
а если посмотреть с другой стороны,
де б ля дські судді і прокурори, кожний другий в окопі ?
Vadim_
- Заблокований
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 529 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 17:53
pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Faceless
- Модератор
-
- Повідомлень: 37340
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8296 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:04
_hunter написав: Shaman написав:
коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......
Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...
Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний.
andrijk777
- Повідомлень: 7377
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:06
andrijk777 написав: _hunter написав: Shaman написав:
коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......
Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...
Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний.
Мілов? вперше почув
Vadim_
- Заблокований
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 529 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:07
Banderlog написав:
но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...
Прохожий
- Повідомлень: 14292
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1465 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:19
Та эти щтурмовики могут и аудюху с 4.0квадротурбо по махновски "прихватизировать", если их будет количество более чем мест у Ку8 и с собой будут "трофеи"
барабашов
- Повідомлень: 5664
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 374 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:25
Faceless написав: pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
барабашов
- Повідомлень: 5664
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 374 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:26
Прохожий написав: Banderlog написав:
но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
Banderlog
- Повідомлень: 4666
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:33
Banderlog написав:
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
Прохожий написав: Banderlog написав:
но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
без проблем
Я готов
есть что(чем) ответить
а вообще мой пост был о том что все относительно, но наверное для бадяжника контрабасного бухла это очень сложно, даже не поймет за что "прилетело"
Прохожий
- Повідомлень: 14292
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1465 раз.
