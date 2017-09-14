RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:41

sashaqbl

Тому що донати це - слова. Це - по-перше. По-друге, я не відповідаю на питання, коли людина тупо змінює тему обговорення та й ще додає якісь маразми про «гендерно рівний донати». Там потрібен перекладач на нормальну мову, але в цьому випадку це вже марна справа.

  sashaqbl написав: Ти розказуєш, що готовий платити за безпеку. Я теж був готовий платити за безпеку своєї сімї. І я з 14 року платив. Можливості були. Але ти розказуєш байки, що можливості платити не було.

У Вас тут суперечливі твердження, які Ви приписуєте мені. Так, я готовий платити за безпеку, оскільки безпека коштує грошей, як і поліція, як і пожежники та інші професії, які одна людина одночасно виконувати не може чи нездатна. Тому у нас і виникли сучасні суспільства, в яких ми різні різні функції. Так, в моєму розумінні платити за безпеку - брати участь у спільному фінансуванні обороноздатності через податки, навіть якщо вони будуть високими.

Я не розумію Ваші особисті закидання мені. У нас країна мільйонів ФОПів, тобто людей, які роками відмовлялись фінансувати армію. Небажання думати про обороноздатність було не моїм рішення, а мільйонів співгромадян. Оцими тиканнями про «донати» що саме Ви хочете досягти чи показати? Тут мільйони українців продовжують жити, майже не помічаючи війну, продовжують сплачувати мінімальні податки, продовжують витрачати гроші на подорожі, а не на ЗСУ як вдячність, що їх туди примусово не тягнуть, але агресію свою Ви випліскуєте на мене. Проблема не в донатах, а в тому, що держава не може рівномірно розподілити тягар війни, в тому числі через примус громадян, які не воюють, фінансувати цю війну. Примус має лише одну ціль.

Я вже писав, що війна колись закінчиться, а разом із нею закінчаться і донати, і якщо Ви розраховуєте на пристойну воєнну пенсію, то муситиме просити на неї донати?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 23 лют, 2026 16:44, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 770
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:42

❗️«Якщо вибори це умова закінчення війни, то я готовий! Але якщо ви хочете просто позбавитись мене, як від речі, яка заважає вам, знайдіть хоча б цьому законодавчий шлях», – Зеленський
Xenon
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки оффтопу ...

Сирський відвідав південь, де триває наступ: ЗСУ звільнили вісім населених пунктів
"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", – повідомив головком.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13408
З нами з: 31.08.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я, мабуть, припиню Вам відповідати, оскільки Ви дійсно мене з кимось плутаєте. Якщо тут хтось когось і ображає, то це - Ви в першу чергу.

Я тебе ні з ким не плутаю і відповідаю виключно на те, що ти пишеш тут.
Проблема в тому, що ти бачиш, коли ображають тебе, але не бачиш, коли ти ображаєш інших.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 23 лют, 2026 16:52, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:50

  АндрейМ написав:коли людина тупо змінює тему обговорення та й ще додає якісь маразми про «гендерно рівний донати». Там потрібен перекладач на нормальну мову, але в цьому випадку це вже марна справа.

Перекладаю: один ібан стм, один ібан АндрійМ. Рівна сума кожен місяць на один й той самий рахунок ПЖ. Суму обирає той хто вважає гендерну несправедливість в Україні, то є фора якщо таке існує. Далі хто перший здасть позиції щомісячного платежу )
ПС: це 100% навіть не 50% вашого доходу )))
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 16:51, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:50

_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

нормально - це отримувати не мінімальну зп, більш ринкову - наприклад 25 євро/година. й бажано коли обоє мають таку зп.

халява - це коли люди користуються допомогою як громадяни держави. але й громадян все одно примушують працювати - тих, хто не працює знімають з голки допомоги.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11774
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:52

  Xenon написав:
Але якщо ви хочете просто позбавитись мене, як від речі

На 6й год - "Зоркий Глаз начал замечать, что со стеной что-то не так"? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:53

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:55

  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:59

  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔

Третина високоосвідчених з дітьми і пенсіонери. Хоча 67+ вважаються незахищеними і ніхто їх не вижене. У Вотера теща, чи її сестра каже що хоче заміж у Франції у 70+ і я вважаю що має право і гарна ціль, замість 2х1 метр під землею )
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 17:01, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
