  #
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну давай так Песікот обясняти тобі з стм за енергетику це діло невдячне, прийде професорша і скаже шо атомка то хрєнь можна всі атб підключити дизельгенераторами а замість 770 кв поставити підстанцію на задньому дворі поліклініки.
Давай візьмем щось більш понятне і без датчиків.
Порівняльні періоди з кінця великої вітчизняної до розвалу союзу та період незалежної України.
Напомню що періоди вже співрозмірні 45 та 35 років.
Яке будівництво вибереш для порівняння?

він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Возможно и в варианте с трудовым договором для основной фирмы есть вариант минимизации. Не перечислять ЄСВ. Тогда обязанность перечисления переходит на физ. лицо, которое имеет статус ФОП в налоговой.

Нет такого. На наемного работника работодатель обязан начислять ЕСВ с ЗП.
Вне зависимости от того, является ли его работник еще и ФОПом.
Именно с целью минимизации разных налогов и используется схема дробления бизнеса на ФОПов.
С этим и пытается бороться налоговая. Пока безуспешно :wink:
Востаннє редагувалось TUR в Вів 24 лют, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову оффтоп ...

Окупація прикордоння, бої під Рівнопіллям і росіяни в Седневі: 24 лютого 2022 року – війна на Чернігівщині
На Чернігівщині російські загарбники найперше обстрілюють прикордонний пункт «Дніпровське». Вороги з безпілотників скидають вибухівку в наметовий табір прикордонників. Поранено 7 прикордонників. Після цієї атаки вцілілі побратими підривають міст через Дніпро.

Саме через цей міст з білоруської території російські війська планували заходити на наші землі по тому напрямку. До Білорусі від мосту менше кілометра.

Також в перші години наступу росіяни здійснили ракетний удар по головному пункту управління аеродрому ДСНС України у Ніжині. Під завалами опинилося шестеро людей. Ракетним ударом повністю зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом, травмовано 3 представники ДСНС, загинув полковник поліції Олександр Яцик. Згодом стає відомо ще про двох загиблих рятувальників.

Також окупанти обстріляли одну із будівель (навчальний корпус) військової частини у Гончарівському.

Дісталося і аеродрому Півці, що під Черніговом. Ворог кілька разів обстріляв аеродром. Загалом у росіян були особливі плани на цей об’єкт. Адже захопивши аеродром, ворог міг використовувати його безпосередньо за логістичним призначенням. Якби Півці захопили і туди почали б стягувати десант, військові припускають, що через це у Чернігова були б колосальні неприємності.

З самого ранку 24 лютого російські війська почали перетинати державний кордон України з російської та білоруської територій і шаленими темпами просуватися вглиб. Вороги заходили різними шляхами у т.ч. і через Сеньківку та Добрянку.
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:05

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дьоргається як свиня на мотузці :lol:
Тут вже дьоргайся не дьоргайся а трамп буде потрошити весь виводок, він за своє бабло і не таких потрошив.

Залишилось з"ясувати - це яке-таке своє бабло Трампа ....

Трамп зясує яке його бабло. В тому можеш не сумніватись :lol:

Накинув і в кусти ховатись )

Секта святого Трампонія ...
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:хто казав про незмінність? ) ми деградуєм.
Вас послухати то Україну побудував Зеленський, можливо чуть Порошенко поміг, а мож теж, тільки шкодив. :lol:
По вашому stm ні Шелест ні Щербицький Україну не будували?)

Особисто Шелест та Щербицький будували ? )

Ти хочеш поговорити про роль і місце особистості в історії? :lol: типу там всупереч клятим комуністам народ переміг фашизм та побудував промисловість й інфраструктуру?
Удобна позиція- комуністи зробили голодомор а дніпрогес збудував народ :lol:
Ну давай так Песікот обясняти тобі з стм за енергетику це діло невдячне, прийде професорша і скаже шо атомка то хрєнь можна всі атб підключити дизельгенераторами а замість 770 кв поставити підстанцію на задньому дворі поліклініки.
Давай візьмем щось більш понятне і без датчиків. :lol:
Порівняльні періоди з кінця великої вітчизняної до розвалу союзу та період незалежної України.
Напомню що періоди вже співрозмірні 45 та 35 років.
Яке будівництво вибереш для порівняння?

Ти постійно брешеш та маніпуляеш ...

Виставляеш себе знавцем, а по факту - ти лише кагор з кон"яком вмієш таскати контрабасом ... да і то під прикриттям секти РПЦ )
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:09

  Letusrock написав:він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:


А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни"
Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни

Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ?
бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:25

  TUR написав:
  tumos написав:Возможно и в варианте с трудовым договором для основной фирмы есть вариант минимизации. Не перечислять ЄСВ. Тогда обязанность перечисления переходит на физ. лицо, которое имеет статус ФОП в налоговой.

Нет такого. На наемного работника работодатель обязан начислять ЕСВ с ЗП.
Вне зависимости от того, является ли его работник еще и ФОПом.
Именно с целью минимизации разных налогов и используется схема дробления бизнеса на ФОПов.
С этим и пытается бороться налоговая. Пока безуспешно :wink:


Хорошо, изменю исходные условия. Работодатель перечисляет одну гривну. Что говорят бухгалтеры относительно этой нормы ?

Особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем, зокрема резидентом Дія Сіті, сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем, зокрема резидентом Дія Сіті, сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ч. 6 ст. 4 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:28

  Faceless написав:Ви займаєтесь демагогією і буквоїдством насправді, от і все

А Ви мене не чуєте. Я Вам показав на прикладі як це працює в інших країнах і навіть в українських компаніях, які працюють "в чисту". Я не розумію чому Ви вважає, що якщо на робітника покладуть обов'язок сплачувати частину ЄСВ, то його ЗП брутто має збільшитись, а витрати роботодавця не зменшаться?

Я і Ви вважаємо "зарплатою" різні речі. Ви - те, що працівник отримує на руки, а я - те, що йому формально нараховується. Якщо завтра ВРУ змінить законодавство і покладе половину ЄСВ на працівників, то те, що Ви називаєте "зарплатою", для мене зменшиться - я почну отримувати менше на руки. Мій роботодавець почне заощаджувати ті 11%, які тепер матиму сплачувати я. Він з того дня буде зобов'язаний сплачувати лише 11%, а не 22%. Ніхто не буде додатково сплачувати мені 11%, щоб моя ЗП включала ЄСВ. Фонд оплати праці для нього не збільшиться; для нього зменшиться сума ЄСВ.

Якщо завтра ставку ПДФО піднімуть до 40%, то я почну отримувати ще менше, а для роботодавця нічого не зміниться, бо він не почне мені більше платити. Він просто почне від мого імені вирахувати з моєї офіційної ЗП 40% і перераховувати їх державі. Коли ввели ВЗ, то ніхто нам більше платити не став, ніхто нам ЗП не перераховував. Я просто став менше одержувати на банківський рахунок, оскільки моя компанія почала стягувати з мене ВЗ і перераховувати його державі.

Я сподіваюсь, Ви нарешті мене зрозуміли?
  #
