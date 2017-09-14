Додано: Вів 24 лют, 2026 19:28

Faceless написав: Ви займаєтесь демагогією і буквоїдством насправді, от і все Ви займаєтесь демагогією і буквоїдством насправді, от і все

А Ви мене не чуєте. Я Вам показав на прикладі як це працює в інших країнах і навіть в українських компаніях, які працюють "в чисту". Я не розумію чому Ви вважає, що якщо на робітника покладуть обов'язок сплачувати частину ЄСВ, то його ЗП брутто має збільшитись, а витрати роботодавця не зменшаться?Я і Ви вважаємо "зарплатою" різні речі. Ви - те, що працівник отримує на руки, а я - те, що йому формально нараховується. Якщо завтра ВРУ змінить законодавство і покладе половину ЄСВ на працівників, то те, що Ви називаєте "зарплатою", для мене зменшиться - я почну отримувати менше на руки. Мій роботодавець почне заощаджувати ті 11%, які тепер матиму сплачувати я. Він з того дня буде зобов'язаний сплачувати лише 11%, а не 22%. Ніхто не буде додатково сплачувати мені 11%, щоб моя ЗП включала ЄСВ. Фонд оплати праці для нього не збільшиться; для нього зменшиться сума ЄСВ.Якщо завтра ставку ПДФО піднімуть до 40%, то я почну отримувати ще менше, а для роботодавця нічого не зміниться, бо він не почне мені більше платити. Він просто почне від мого імені вирахувати з моєї офіційної ЗП 40% і перераховувати їх державі. Коли ввели ВЗ, то ніхто нам більше платити не став, ніхто нам ЗП не перераховував. Я просто став менше одержувати на банківський рахунок, оскільки моя компанія почала стягувати з мене ВЗ і перераховувати його державі.Я сподіваюсь, Ви нарешті мене зрозуміли?