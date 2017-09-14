Додано: Сер 25 лют, 2026 04:44



Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.











Так, заміна турбін на українських АЕС відбувається, але не повна заміна цілої турбіни (тобто не викидають стару і ставлять нову з нуля), а радше глибока модернізація з частковою заміною ключових елементів. Повна заміна всієї турбіни (як цілого агрегату) — це дуже рідко і дорого, тому частіше йде саме оновлення існуючих.

Що саме змінюється / модернізується в турбінах

1. Заміна конденсаторів турбін Це один з наймасовіших заходів (конденсатор — це величезна система охолодження пари після турбіни).

• З 2019 року Energoatom разом з Turboatom замінив або модернізує 8 конденсаторів на різних блоках (включаючи російські старі).

• Приклади: Запорізька АЕС (блоки 2, 4), Південно-Українська-1, Хмельницька-1 тощо.

• Ефект: краща ефективність охолодження → вищий ККД → більше електроенергії.

2. Модернізація проточної частини (flow path)

• Заміна лопаток ротора та діафрагм (блейдів і направляючих апаратів).

• Заміна або оновлення роторів (наприклад, високого тиску — HPC rotor).

• Оновлення циліндрів високого/середнього/низького тиску (ЦВТ, ЦСТ, ЦНТ).

• Це робить турбіну ефективнішою, дозволяє підвищити потужність на 70–100 МВт на блок (до +10 % від номіналу 1000 МВт).

3. Повна програма 2019–2024 (і продовження) Energoatom + Turboatom підписали 5-річну угоду (2019) на модернізацію турбін і конденсаторів усіх 15 блоків.

• Включає 5 турбін по 1000 МВт з імпортозаміщенням (замість російських компонентів — українські від Turboatom).

• Співпраця з Westinghouse і GE для деяких частин.

• Мета: +10 % потужності та ККД.

4. Окремі випадки заміни/ремонту через пошкодження

• На Хмельницькій АЕС-2 (з 2022 року пошкоджена проточна частина турбіни) — працює на зниженій потужності.

• Energoatom закуповує новий модернізований ротор високого тиску (оголошено тендери ~2023–2025), щоб повернути номінал і навіть покращити характеристики.

• Це фактично заміна ключової частини турбіни.

Підсумок

• Повна заміна турбіни (весь агрегат) — не відбувається масово, бо це коштувало б мільярди і вимагало б зупинки на роки.

• Часткова заміна + модернізація — так, постійно: лопатки, ротори, діафрагми, конденсатори, циліндри.

• Результат: турбіни 1980-х років стають сучасними за ефективністю (ККД росте, потужність + до 10 %), безпека вища, ресурс подовжується.

• Turboatom (Харків) — головний виконавець, разом з Energoatom це ключовий напрямок незалежності від російських запчастин.





Продовження ресурсу після перевірки в умовах заводу з відповідним обладнанням. Шукають мікротріщини і втому металу.Здається вище дійшли до істини: витрати на maintenance за роки експлуатації дійсно можуть перевищувати початкову вартість обʼєкту. Але зрозуміло що:1. Обʼєкт в цей час приносить прибуток і знаходити такі гроші з прибутків простіше ніж на будівництво з нуля2. Щоб було що ремонтувати/ обслуговувати і куди вкладатись треба щоб хтось спочатку побудував. Тобто значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко.По замінам турбін така інфо. (капремонт)Це мені знову нагадує як завод капіталить авіадвигуни:Всі рухомі частини здатні до зносу (лопатки статорів, роторів компресора і турбіни, тріскається від температур камера згорання, їх міняють ) . Це все завод міняє по кілька разів за життя двигуна, такий двигун після ремонту з заводу має призначений ресурс (до наступного ремонту) як у нового двигуна. При цьому новий двигун коштує мільйон, а капіталка 300 тис негривнів