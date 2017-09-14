|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:37
Letusrock написав: budivelnik написав:
Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях.
Але це ж саме те чого ми прагнемо
Чомусь для переляканих життям ніяк не дійде
Поки нас буде зменшуватись до 20 млн
Педерація зменшиться до 40млн... по тій простій причині, що відділяться від неї всі хто схоче, крім тих кого окупує Китай.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28024
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 25 лют, 2026 01:57
sashaqbl написав:
...........
Чат GPT каже отаке:
Для одного блоку 1000–1200 МВт за 60 років:
Будівництво $5–10 млрд
Експлуатація $15–30+ млрд (накопичено за 60 років, паливо близько 25%)
Виведення $0.5–1.5 млрд
Разом $20–40+ млрд
Одноразові ремонтні роботи незрівнянні з вартістю.
Але експлуатація протягом життєвого циклу передбачає поступову(в тому числі й багаторазову) заміну більшості обладнанняю. Тому так - з початкового обладнання на АЕС скоріш за все лишилися тільки корпуси.
Корпуси - це суттєва частка вартості АЕС звичайно. Але тим не менше трохи не так, як ви пишете.
Повторю - не нашёл ни одного сообщения о замене турбины.
Из того же чата GPT:
Основная статья расходов.
Стоимость строительства: обычно 5–10 млрд $ за 1 энергоблок мощностью ~1–1,6 ГВт. .........
Примеры:
Олкилуото-3 (Финляндия) — ~11 млрд €.
Hinkley Point C (Великобритания) — оценка >30 млрд £ за два блока.
🔹 В структуре стоимости электроэнергии у АЭС именно капитальные затраты составляют 60–80%.
Так что, похоже, реально на сегодня - 10 млрд за блок и выше.
2) Эксплуатационные расходы (OPEX)
Относительно низкие по сравнению с газовыми или угольными станциями.
Включают:
персонал,
техническое обслуживание,
топливо,
обращение с отходами,
страхование и фонды вывода из эксплуатации.
Итог
АЭС:
💰 Очень дорогие в строительстве.
⚙️ Относительно дешёвые в эксплуатации.
⏳ Долгий срок службы — 60–80 лет.
⚡ Высокий коэффициент использования мощности (80–95%).
В Украине с конца СССР новых блоков не строили — многие объекты были заложены, но не завершены (например, Хмельницкая АЭС-3/4). Поэтому актуальные расчёты нового строительства ― предмет будущих проектов и международных инвестиций.
➡️ Это означает, что строительство нового энергоблока обойдётся в резко более высокую сумму по сравнению с продлением срока службы действующих реакторов
Украина закупает ядерное топливо у иностранных производителей (частично у российских TVEL и у Westinghouse).
Поскольку большая часть украинских энергоблоков превысила или близка к проектному сроку 30 лет, Украина системно продлевает срок службы каждого блока на 10–20 лет с учётом требований безопасности.
Для тераваттного блока ВВЭР:
🔹 Эксплуатационные расходы (OPEX)
📌 Итог по Украине (типичный диапазон):
≈150–250 млн долларов в год на один блок ВВЭР-000
В структуре:
топливо ~30–40%
персонал и эксплуатация ~30%
ремонты и модернизации ~20–30%
фонды вывода из эксплуатации и обращения с ОЯТ ~5–10%
2️⃣ Средний срок службы блока
🔹 Проектный срок (советский проект ВВЭР):
30 лет
🔹 После продления срока службы:
+10 лет (первое продление)
....
Фактически многие украинские блоки идут к 50–60 годам эксплуатации.
4️⃣ Коротко
Показатель Значение
Эксплуатация в год ~150–250 млн $
Проектный срок 30 лет
Реальный срок с продлением 50–60 лет
Стоимость продления ~100 млн $
Выработка в год 7–8 ТВт·ч
Прошу прощения за длинные цитаты.
Привёл их в основном для того, чтобы показать, что не стоит делать выводы по нескольким строчкам чата GPT.
Например, в вашей цитате "паливо близько 25%", мне показало: "~30–40%".
И эксплуатационные расходы в вашей цитате $15–30+ млрд за 60 лет (на которые АЭС не были рассчитаны, проектный срок ВВЭР 30 лет
). А мне показало ~150–250 млн $. т.е за 60 лет $9-15 млрд. В 2 раза меньше.
Так что с этими расчётами нужно аккуратно разбираться.
Давайте подойдём по-другому.
В Украине покупается значительно больше б/у автомобилей, чем новых. Хотя стоимость их эксплуатации выше, чем у новых. Но у людей не хватает денег на покупку нового, а с эксплуатацией как-то справляются.
Не так ли и с АЭС?
Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока
. И топливо мы тоже не производим, а покупаем у РФ, теперь ещё у Вестингауз.
И все эти эксплуатационные расходы идут за счёт текущих доходов от АЭС (значительно бОльших). Чат привёл данные - 7–8 ТВт·ч
в год с одного блока ВВЭР-1000.
А для постройки нового блока нужно иметь эти 10+ млрд. долл.
Но вообще напомню, с чего начался разговор.
С утверждения stm
, что ТЭС/АЭС уже давно не советские, а совершенно новые и мы ничего от Союза не унаследовали и не за что быть благодарным прошлому.
Ну ладно, ей простительно. Но вы-то точно не блондинка и явно ближе к технике.
Повторю, мы за 30 лет не построили ни одного блока АЭС и о замене турбин я тоже ничего не нашёл. Кроме того, о чём написал killer_of_liars
в viewtopic.php?p=5935311#p5935311
. Я это сообщение видел, но не стал приводить.
Что бы мы сегодня делали, если бы не эти советские АЭС?stm
, возможно, обошлась бы коптилкой на подсолнечном масле, а промышленость?
Не возникает у людей мысли, что цены растут в т.ч. "благодаря" работе дизель-генераторов при отключениях ээ? Вот Водафон прислал сегодня сообщение, что с 1 марта мой пакет подорожает с 330 до 390 грн. При этом мне добавят какие-то гигабайты в роуминге, которые мне 100 лет снились. Я, конечно, не знаю причин, но подозреваю, что работа от дизель-генераторов не последняя. Это, на минуточку, подорожание на 18%.
Давайте не будем ловить блох в постах, а обсуждать основную идею. А то здесь часто уходят в какие-то подробности, забывая с чего началось обсуждение.
Подробности бывают важны, когда без них делаются ложные выводы.
Если вы, как и stm
, считаете, что от Союза нам уже ничего не осталось и мы такие сильномогучие, что всё сами, тогда, конечно.
P.s. Возможно, моё утверждение о том, что эсплуатационные расходы "копейки" по сравнению со стоимостью нового строительста несколько преувеличено.
Но потратить на новый блок пусть даже за 10 лет 10+ млрд это намного больше, чем эксплуатационные расходы даже 250 млн в год, что за 10 лет составит 2,5 млрд.
А если ещё вычесть расходы на топливо, то может оказаться, что моё утверждение не так уж далеко от истины.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38832
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 25 лют, 2026 02:43
Hotab написав:ЛАД
При продлении срока службы производится обследование состояния и работоспособности оборудования. И только при необходимости его ремонт или замена
От я не впевнений що саме «при необхідності «.
Бо АЕС це штуковина з великою небезпекою.
Знову ж, може я помилково переношу досвід з авіації, але так як авіатехніка несе великий ризик для життя в разі поломки (на відміну скажемо від автомобіля) , то заміна більшості (і всіх життєво важливих) агрегатів проводиться не по стану, а по напрацюванню. Незалежно від стану. Тому я кажу, що корпус (планер) працює 30-50 років, але з всього іншого що вийшло з заводу там нема більше нічого. Причому замінено по кілька разів.
Понятия не имею, как обстоит дело в авиации.
Могу только поверить вам на слово.
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
И всё-таки самое дорогостоящее в АЭС, это реактор и капитальные сооружения, с ним связанные, и турбина. Реактор точно не меняется, о заменах турбины тоже ничего не нашёл.
Но, вообще говоря, обсуждение таких вопросов на форуме, где нет ни одного человека реально знакомого с вопросом, выглядит несколько несерьёзно.
Опять же, возвращаясь к началу разговора, надеюсь вы не будете возражать, что материальная база нашей энергетики (и не только) основана на советском наследии.
В той же металлургии за 30 лет, конечно, изменений и реконструкций много, но без советской базы металлургии у нас не было бы.
О машиностроении и говорить не хочу. Мы растеряли многое из того, что имели, и пусть шаман расскажет, что создали нового. Кроме скруток проводов для Фольксвагена.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38832
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 25 лют, 2026 04:44
ЛАД
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
Продовження ресурсу після перевірки в умовах заводу з відповідним обладнанням. Шукають мікротріщини і втому металу.
Здається вище дійшли до істини: витрати на maintenance за роки експлуатації дійсно можуть перевищувати початкову вартість обʼєкту. Але зрозуміло що:
1. Обʼєкт в цей час приносить прибуток і знаходити такі гроші з прибутків простіше ніж на будівництво з нуля
2. Щоб було що ремонтувати/ обслуговувати і куди вкладатись треба щоб хтось спочатку побудував. Тобто значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко.
По замінам турбін така інфо. (капремонт)
Так, заміна турбін на українських АЕС відбувається, але не повна заміна цілої турбіни (тобто не викидають стару і ставлять нову з нуля), а радше глибока модернізація з частковою заміною ключових елементів. Повна заміна всієї турбіни (як цілого агрегату) — це дуже рідко і дорого, тому частіше йде саме оновлення існуючих.
Що саме змінюється / модернізується в турбінах
1. Заміна конденсаторів турбін
Це один з наймасовіших заходів (конденсатор — це величезна система охолодження пари після турбіни).
• З 2019 року Energoatom разом з Turboatom замінив або модернізує 8 конденсаторів на різних блоках (включаючи російські старі).
• Приклади: Запорізька АЕС (блоки 2, 4), Південно-Українська-1, Хмельницька-1 тощо.
• Ефект: краща ефективність охолодження → вищий ККД → більше електроенергії.
2. Модернізація проточної частини (flow path)
• Заміна лопаток ротора та діафрагм (блейдів і направляючих апаратів).
• Заміна або оновлення роторів (наприклад, високого тиску — HPC rotor).
• Оновлення циліндрів високого/середнього/низького тиску (ЦВТ, ЦСТ, ЦНТ).
• Це робить турбіну ефективнішою, дозволяє підвищити потужність на 70–100 МВт на блок (до +10 % від номіналу 1000 МВт).
3. Повна програма 2019–2024 (і продовження)
Energoatom + Turboatom підписали 5-річну угоду (2019) на модернізацію турбін і конденсаторів усіх 15 блоків.
• Включає 5 турбін по 1000 МВт з імпортозаміщенням (замість російських компонентів — українські від Turboatom).
• Співпраця з Westinghouse і GE для деяких частин.
• Мета: +10 % потужності та ККД.
4. Окремі випадки заміни/ремонту через пошкодження
• На Хмельницькій АЕС-2 (з 2022 року пошкоджена проточна частина турбіни) — працює на зниженій потужності.
• Energoatom закуповує новий модернізований ротор високого тиску (оголошено тендери ~2023–2025), щоб повернути номінал і навіть покращити характеристики.
• Це фактично заміна ключової частини турбіни.
Підсумок
• Повна заміна турбіни (весь агрегат) — не відбувається масово, бо це коштувало б мільярди і вимагало б зупинки на роки.
• Часткова заміна + модернізація — так, постійно: лопатки, ротори, діафрагми, конденсатори, циліндри.
• Результат: турбіни 1980-х років стають сучасними за ефективністю (ККД росте, потужність + до 10 %), безпека вища, ресурс подовжується.
• Turboatom (Харків) — головний виконавець, разом з Energoatom це ключовий напрямок незалежності від російських запчастин.
Це мені знову нагадує як завод капіталить авіадвигуни:
Всі рухомі частини здатні до зносу (лопатки статорів, роторів компресора і турбіни, тріскається від температур камера згорання, їх міняють ) . Це все завод міняє по кілька разів за життя двигуна, такий двигун після ремонту з заводу має призначений ресурс (до наступного ремонту) як у нового двигуна. При цьому новий двигун коштує мільйон, а капіталка 300 тис негривнів
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17945
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:59
budivelnik написав:
Поки нас буде зменшуватись до 20 млн
Педерація зменшиться до 40млн... по тій простій причині, що відділяться від неї всі хто схоче, крім тих кого окупує Китай.
Як це легко придумати собі якусь фантастичну теорію і подавати її як беапеляційну істину, будуючи навколо неї якусь паралельну реальність. Нагадую що:
у нас ВЖЕ населення зменшилось з 40 до 30 млн (окуповані, вбиті та ті що виїхали), а з рф нічого такого з твоїх фантазій ще не сталось і навіть натяка нема.
Це в 2022 було модно марити про ракети на 2-3 тижні та розвал рф, а зараз це мяко кажучи моветон і ознака незворотніх процесів в корі головного мозку
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:17
Letusrock написав:
у нас ВЖЕ населення зменшилось з 40 до 30 млн (окуповані, вбиті та ті що виїхали), а з рф нічого такого з твоїх фантазій ще не сталось і навіть натяка нема.
педерація приріст за рахунок чого? За рахунок окупованих та усіляких кубинців з угандійцями. Це шо, корєнноє насєлєніє педерації? Завези 2 лимони бунгладешців, роздай паспорти, хай воюють за нову Батьківщину.
Вже не раз писав, жінки якщо й повернуться, можливо, вони повернуться з дітьми, які народились там, місце народження якесь Буркіна-Фасо, можливо мати записала як українець за походженням, можливо. Ось і думай шо це будуть за діти.
Чи ти чекав на русинів?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3987
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:34
ЛАД написав:
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
И всё-таки самое дорогостоящее в АЭС, это реактор и капитальные сооружения, с ним связанные, и турбина. Реактор точно не меняется, о заменах турбины тоже ничего не нашёл.
Ви неправі. Ситуація, коли плановий строк 30, а потім кожні 10 років капіталка і продовження ресурсу в авіації дуже поширена.
Щодо АЕС - ситуація та ж сама - корпус реактора лишається. Але більшість рухомих елементів за життя міняється не одноразово. Тому згрубша stm права - від тих радянських АЕС на даний момент лишилися хіба корпуси реакторів. І поки в корпусах нема критичних пошкоджень - реактори будуть проходити капіталку і продовжувати ресурс.
Разом з тим ви праві, що будівництво нового реактора - це колосальні одноразові інвестиції.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:41
Дюрі-бачі написав:
Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
А точно українці? А не чехи зі словаками? Бо якось в Закарпатті де в 1921 році русини становили 63% населення, у 38 утворилася автономія у складі Чехословаччини - Підкарпатська Русь.
Але в 39 році незалежність вона проголосила під назвою Карпатська Україна. Точно українці загеноцилили русинів у Чехословаччині?
Мій прадід з гірського села на межі Перечинського і Мукачівського районів воював за Україну. І 20 років таборів він отримав саме за це.
Моя покійна прабаба у 90-их співала мені повстанські пісні саме закарпатською говіркою. На Галичині таких не почуєш.
Але в нас під такі теми грошей не дадуть. А під "русинів" можна знайти.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:46
Water написав: Letusrock написав:
у нас ВЖЕ населення зменшилось з 40 до 30 млн (окуповані, вбиті та ті що виїхали), а з рф нічого такого з твоїх фантазій ще не сталось і навіть натяка нема.
педерація приріст за рахунок чого? За рахунок окупованих та усіляких кубинців з угандійцями. Це шо, корєнноє насєлєніє педерації? Завези 2 лимони бунгладешців, роздай паспорти, хай воюють за нову Батьківщину.
Вже не раз писав, жінки якщо й повернуться, можливо, вони повернуться з дітьми, які народились там, місце народження якесь Буркіна-Фасо, можливо мати записала як українець за походженням, можливо. Ось і думай шо це будуть за діти.
Чи ти чекав на русинів?
Хоч Фокс уже відповів на цей "поток безсознательного", але спитаю: як саме повязана гіпотеза будівельника про "рф на 40 млн" з вашим коментарем, і до чого тут кубинці та русини
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:49
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
А точно українці? А не чехи зі словаками? Бо якось в Закарпатті де в 1921 році русини становили 63% населення, у 38 утворилася автономія у складі Чехословаччини - Підкарпатська Русь.
Але в 39 році незалежність вона проголосила під назвою Карпатська Україна. Точно українці загеноцилили русинів у Чехословаччині?
Мій прадід з гірського села на межі Перечинського і Мукачівського районів воював за Україну. І 20 років таборів він отримав саме за це.
Моя покійна прабаба у 90-их співала мені повстанські пісні саме закарпатською говіркою. На Галичині таких не почуєш.
Але в нас під такі теми грошей не дадуть. А під "русинів" можна знайти.
Ще лемки, бойки, причому вони історично жили в Карпатах, звідки їх свого часу поляки повиселяли.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3987
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|227230
|
|
|1493
|431991
|
|
|6076
|1152600
|
|