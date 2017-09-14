|
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:53
Letusrock написав: Water написав: Letusrock написав:
у нас ВЖЕ населення зменшилось з 40 до 30 млн (окуповані, вбиті та ті що виїхали), а з рф нічого такого з твоїх фантазій ще не сталось і навіть натяка нема.
педерація приріст за рахунок чого? За рахунок окупованих та усіляких кубинців з угандійцями. Це шо, корєнноє насєлєніє педерації? Завези 2 лимони бунгладешців, роздай паспорти, хай воюють за нову Батьківщину.
Вже не раз писав, жінки якщо й повернуться, можливо, вони повернуться з дітьми, які народились там, місце народження якесь Буркіна-Фасо, можливо мати записала як українець за походженням, можливо. Ось і думай шо це будуть за діти.
Чи ти чекав на русинів?
Хоч Фокс уже відповів на цей "поток безсознательного", але спитаю: як саме повязана гіпотеза будівельника про "рф на 40 млн" з вашим коментарем, і до чого тут кубинці та русини
А до того, ти глянь статистику скільки москалів за 2024 рік того. Якщо їх того сотні тисяч за рік, але вони набрали більше, ніж 2 лимони нових корєних кубинців, ось і рахуй скілки їх того.
Так саме буде й в нас, це будуть НЕрусини, якщо повернуться.
Але ти з фоксом взяв би і пошевелив тим шо можливо у тебе з фоксом разом залишилось, ті дві краплі. Але ні, схоже висохло й те.
Востаннє редагувалось Water
в Сер 25 лют, 2026 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Water
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:53
sashaqbl написав:
А не чехи зі словаками? Бо якось в Закарпатті де в 1921 році русини становили 63% населення, у 38 утворилася автономія у складі Чехословаччини - Підкарпатська Русь.
Але в 39 році незалежність вона проголосила під назвою Карпатська Україна. Точно українці загеноцилили русинів у Чехословаччині?
Щоб нас так тисячу років геноцидили як це чехи робили. Інвестиції в інфраструктуру Підкарпатської Русі з боку Першої Чехословацької республіки за ті 20 років були (з врахуванням інфляції) напевно більшими ніж вклад ссср та України разом узятий за 80 років.
Незабували й про освіту
У 1938 р. різними формами навчання у краї було охоплено близько 80% дітей (у 1919 р. – 30%).
Зменшилася і кількість неписьменних серед населення (10% серед молоді і 27% серед дорослих).
Ці показники більші, ніж у Чехії, але менші, ніж у тогочасній Румунії та Югославії [13, с. 44]. Збільшилася не тільки кількість початкових шкіл, але й гімназій, семінарій, горожанських шкіл і ремісничих закладів. Головний підсумок 20-річного чехословацького періоду в освітній галузі краю – значні позитивні зміни у сфері народної освіти, розвиток національної школи рідною для населення мовою
Letusrock
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:23
Letusrock написав:
Щоб нас так тисячу років геноцидили як це чехи робили. Інвестиції в інфраструктуру Підкарпатської Русі з боку Першої Чехословацької республіки за ті 20 років були (з врахуванням інфляції) напевно більшими ніж вклад ссср та України разом узятий за 80 років.
Давай так, я не відміняю вкладу Чехословаччини. Але ти не відповів на головне питання: як 63% русинів проголосили незалежність Карпаської України?
sashaqbl
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:57
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Щоб нас так тисячу років геноцидили як це чехи робили. Інвестиції в інфраструктуру Підкарпатської Русі з боку Першої Чехословацької республіки за ті 20 років були (з врахуванням інфляції) напевно більшими ніж вклад ссср та України разом узятий за 80 років.
Давай так, я не відміняю вкладу Чехословаччини. Але ти не відповів на головне питання: як 63% русинів проголосили незалежність Карпаської України?
це зробили не 63%, а вузьке коло людей на чолі з Волошином. Багато чинників склались в одне ціле - слабкість та проблеми Чехословаччини 38-39 років, страх перед угорським реваншем, солодкі обіцянки підтримки із-за перевалу та канадсько-американської діаспори (якраз нагадує казочки партнерів періоду весни 2022).
Знали б чим це аукнеться нащадкам в наступні 80 років то одноденний пан президент Волошин миттю висів би на найближчій вербі
P.S. Думаю зрозуміло що в ті роки новини передавались з такою "швидкістю" що більшість рядового населення дізналась про проголошення цієї одноденної незалежності через пару тижнів після її поразки та угорської окупації
Letusrock
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:23
Letusrock написав:
це зробили не 63%, а вузьке коло людей на чолі з Волошином. Багато чинників склались в одне ціле - слабкість та проблеми Чехословаччини 38-39 років, страх перед угорським реваншем, солодкі обіцянки підтримки із-за перевалу та канадсько-американської діаспори (якраз нагадує казочки партнерів періоду весни 2022).
Цікава точка зору. Якщо щось незручне - то було вузьке коло людей, яких раптом вибрали перед тим на виборах.
А якщо хочеться - то русинів загеноцидили українці і справжні інтереси русинів представляє десяток промосковських колунів.
sashaqbl
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:47
sashaqbl написав:
справжні інтереси русинів представляє десяток промосковських колунів.
Олександр, це не серйозно. Навіть особиста неприязнь не привід вигадувати чи приписувати мені щось. Не уподобляйтесь песікоту.
Я чудово розумію що Україна шарахається від однієї згадки про русинів через існування проплачених клоунів типу Гецка чи о.Сидора. Тому на сучасному етапі це питання є токсичним
sashaqbl написав:
Якщо щось незручне - то було вузьке коло людей
ви справді вважаєте що тодішнім селянам (яких було відсотків 90% з населення краю) дійсно раптово захотілось відєднатись від пражських грошей та пряшівських земляків і терміново почати рух до приєднання до львівських "поляків" ? Зрозуміло що рушійною силою був незначний відсоток представників влади та різні "історики". І головне, як вже писав, страх перед угорською окупацією.
Letusrock
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:13
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни"
Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни
Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ?
бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...
Шо там згадувати? Що зеля ще 3 роки хоче воювати? Воюйте але вже без нас. ти маєш шанс одбити кринки
От шо тобі моя церква і кагор все спокою не дають?
Створили ж вже для тебе підходящі теми. Балакай там скіки хочеш за церкву.
Ніхто тобі не мішає ходити до провладної? Ходи на здоровя.
Ви ж храми віджимаєте і потом вони пусті.
Можеш і під захистом церкви кагор пити. Хіба я бороню?
А по суті, що ти можеш сказати ?
Хіба тобі більше сказати нічого ?
по суті я тобі тисячу раз сказав, но до тебе не доходить.
хочеш воювати ? Іди і воюй.
Хочеш свою церкву ? Ходи до своєї церкви. Нікому крім тебе твого довбаного армовіра не треба.
І не обзивай людей. Ти сам переляканий засранець. Тупо бєсполєзний.
Banderlog
