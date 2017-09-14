RSS
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:12

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:........
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))

Вообще-то 30 років назад я вже був дорослим. :)
Корвалол не употребляю.
А именно 30 років (в 1996) назад не было 60 сортів хліба

А АЄС була як зараз )))

30 років тому навіть АЕС була нукленовіша))

Причём показал, что в военной авиации продление бывает на заметно бОльший срок, чем в граданской.


Там «по війні» взагалі ж***, продовжили ресурс безресурсному мотлоху.
Оці 2 крайні втрачені 24-ки з екіпажами - це ж технікал ішью.
Алковадікі з накритого алкоголем столу під Дніпром люблять розповідати про авіацію «не в окопі». Тут і без бойових втрат вистачає втрат від літаючих гробів.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 лют, 2026 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:14

  Hotab написав:
  stm написав:А АЄС була як зараз )))

30 років тому навіть АЕС була нукленовіша))

Так, Франція просрала свій шанс... саркофаг на кожну АЄС України - найвеличнішу з часів есересер )))
Але що б змінилося у повідомленнях ЛАДа і Франта - нічого, та й Флай таскав би горіхи... )))
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Не так ли и с АЭС?
Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока. И топливо мы тож
з приводу спадщини Союза, на яку так молиться ЛАД. за рахунок чого срср все побудував? за рахунок того, що населення за вироблене отримувало копійки, а срср будував свої гіганти. тому це не спадщина срср, а спадщина населення. а зараз населення заробляє значно більше, тому щоб будувати АЕС треба інші підходи, чого ЛАД ніяк не зрозуміє...
тому це не спадщина населення, а спадщина ахметова і компанії олігархів. Нема в населення вцій державі нічого крім отриманого батьками хрущів, термін експлуатації яких минув, років 20 тому.
Аес в населення теж скоро заберуть за борги.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Воуки, всі майже, володіють С1 розмовною мовою англійців, чи США.

С1 на мене не справить враження
В мене граматика та словниковий запас С1, вимовою тільки ніколи не переймався вона B2, тому у загальному підсумку трішечки не дотягую.
Але я знаю лютих ватанів з C2
Підозрюю що їх мотивація - обмежити спілкування з рогулями
Я ставлю на ватанів з С2 , хоча вони мені теж не подобаються, але мислення в них більш системне та інклюзивне ніж у сорос-воуків
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нещодавно натрапив на трек башкірів Ay Yola - homay
Виявилося всесвітній хіт 2025, навіть серед українців (є нащі алаптації)
Мелодія семплована, оригінал латиоамериканський
Але башкіри (які виявилися зетниками нажаль), змогли переробити та адаптувати так щоб це стало світовим хітом, та майже гімном усіх тюркських народів
А українці (перш за все воуки з C1) прогавили цю можливість.
Навіть когнітивні війни програємо, бо гуманітаркою керують закостєнєлі рогулі та С1 воуки
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:32

В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах.
Вы там всё правильно написали.
Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого.
А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
