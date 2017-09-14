Додано: Сер 25 лют, 2026 15:23

ЛАД написав: Но главный вопрос, с которого благодаря stm начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко". Но главный вопрос, с которого благодаря stm начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко".

Історія сягає 19 ст., коли у Львові створено невеликі кондитерські фабрики (цукерні), зокрема кондитерсь­ку швейцарського майстра Д. Андреоллі, а 1882 у хроніках міста вперше згадано про цукерню М. Брандштадтера («Бранка») – на місці дочірнього підприємства «Світоч-1» (вул. Шептицьких, № 26). 1904 засновано Товариство цукерників для Галичини і Буковини, 1910 – ф-ку цукерок і шоколаду «Газет» (на перетині вул. Заводська і Ткацька). Відтоді Львів вважали другою світовою столицею шоколаду після Берна. 1924 К. Авдикович-Глинська та Андрей Шептицький заснували одну з перших укр. ф-к солодощів у Галичині «Фортуна Нова». З приходом більшовиків підприємства були націоналізовані , і на їх базі створ. ф-ки ім. Кірова та «Більшовик»

Львівська пивоварня

, заснована у 1715 році єзуїтами, є найстарішою броварнею України. Розташована на Клепарові

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

(заснований у 1931 р.) є одним із найстаріших виробників алкоголю в регіоні, що пройшов шлях від конкуренції у Галичині до радянського націоналізованого підприємства (№2) та сучасного приватного виробництва.

Як все запущеноДавай покроково і від часів Римської імперії....1 Чи можуть римляни(італійці) заявляти мешканцям сьогоднішнього ЄС що ті користуються дорогами побудованими за часів Римської імперії( при чому дійсно . якщо накласти карту сьогоднішніх магістралей, вони чітко співпадуть з картами часів Римської імперії)2 Чи можуть совки , заявляти що вони залишили інфраструктуру Львова , якщо всі комунікації (водопровід/каналізація) проходять в каналах збудованих за часів Австо-Угоршини ( до 1910 року)3 Чи можуть совки заявляти що залишили заводи по виробництвукондитерки - заснований різними людьмипива-горілки-якщо ці заводи розміщені в цехах підприємств які захопив совок?Тим більшеЯкщо УКРАЇНА винна - совку через 30 років ПІСЛЯ розвалу останньогоТо виходить що совок -винен ієзуїтам, ЄС і так далі, бо він ВКРАВ те що не створювавЦе по ЛьвовуТепер давай по сільському господарствуЩо з створеного в совку сьогодні функціонує в галузі яка дає 30% експорту України?Тому спеціально для тебеЄдине що совок залишив НАСЕЛЕННЮ України ( а не Державі Україна) це +/- 500 млн м2 житла яке було ЗБУДОВАНЕ населенням УРСР в період з 1955 по 1990 рокиПо заводамПісля 1980 року в совку почались дезінтеграційні процеси розвалу економіки, бо з 1970 року совок перестав компенсовувати АМОРТИЗАЦІЮ вже створених ( або вкрадених в інших ) підприємств цивільної галузі і до 1990 ЗАВОД як ІНСТРУМЕНТ генерації прибутку - зник...Просто подивись як я тобі пояснював термін Банкрот..Совок вийняв з промислових підприємств коштів більше ніж вони могли перевестии(грубо знаючи що з людини можна викачати 0,5 літри крові, совок викачав 5 літрів і організм загнувся і не зміг відновитись)