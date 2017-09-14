|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?
Немає змісту продовжувати розмову.
Якщо ви невірно(по-моєму) оцінюєте минуле, то ви не можете вірно оцінювати майбутнє.
У вас "народна" оцінка минулого - "все фігово". Тому я не бачу змісту обговорювати з вами майбутнє. На ваше питання(Хто?) - я відповів.
Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog
"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?
Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?
очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається
Порошенко, мабуть, не гірший. Я за нього був у 2-му турі.
Але одностороннє зобов'язання вступити до НАТО зафіксувати у конституції — то дурня повна.
Ще він не впорався з мінським процесом чи альтернативним розв'язком проблеми — залишив тліючий конфлікт наступникам, а потім вставляв їм палки в колеса своїми акціями "ні капітуляції".
Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом", а не як пише хотаб "тримався до останнього інцестора"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 28 лют, 2026 12:56, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 42438
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 12:56
flyman написав:
Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом"
та він моцна політична фігура
Хоча його і тролили за пом'ятий піджак (порівняйте зараз з Зе), він виглядав/звучав краще за більшість президентів. Десь на 3-му місці після Кравчука та Кучми. Шкода що його засмоктала трясина армовіра
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 28 лют, 2026 12:57, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 5306
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 12:57
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?
очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається
Певно що так. По-моєму 90% українцям ніхто не подобається, тому обирать випадкову шваль.
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
- Повідомлень: 7444
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:04
andrijk777 написав:
Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"...
fox767676 написав:
без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система
Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.
- Повідомлень: 788
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
andrijk777 написав:
По-моєму 90% українцям ніхто не подобається,
в моєму оточенні всім подобався Ющенко до середини 2008 року, поки реально знаходив фінансування для виконання передвиборчих обіцянок.
- Повідомлень: 6023
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 940 раз.
- Подякували: 647 раз.
andrijk777 написав:
Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
Надо это запомнить, чтобы было кого упрекать, когда в очередной раз после выборов не случится чуда 😁
- Повідомлень: 9337
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6518 раз.
- Подякували: 21740 раз.
andrijk777 написав:
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
У них были основания.
Это, вероятно, не столько заслуга Путина. Скорее, ему просто повезло - практически с его приходом начался рост мировых цен на нефть, что позволило улучшить жизнь в РФ.
Тем не менее, люди воспринимали улучшение жизни как связанное с ним. Тем более, после бардака 90-х.
- Повідомлень: 38889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
Надо это запомнить, чтобы было кого упрекать, когда в очередной раз после выборов не случится чуда 😁
Чуда в кращу сторону 100% "не случится".
Чуда бувають тільки в гіршу сторону! Наприклад Янек, Зе.😁
- Повідомлень: 7444
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
