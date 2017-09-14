Banderlog написав:не треба ніяких мобільних сонячних зарядок на трактори.
Тобі - не треба Іншим буде треба.. Ти ж не в стані зрозуміти 1 га землі=4,5 тонн пшениці * 280 доларів =1260 виручка*30% прибуток=380 доларів прибутку 1 га землі= 6000м2 фотопанелей=1000 квт потужності генерації=1 000 000 квт*год електрики * 4 грн = 4 млн грн = 90 000 доларів.... Можна по іншому 1 000 000 квт*год еквівалент 500 000 літрів дизелю= 25 млн грн= 550 000 доларів....
А ти й далі таскай на горбі дешевий спирт з Молдови....
Vadim_ написав: ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно? Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
чому "навіть" Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014 він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу , "москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
про себе і де наразі ? і де з 2022 расскажи нам всем?
Україна 💪 з моїх знайомих принципових воїнів світла ніхто не воює такі непримиренні були як ти зі школи через слово - "ка-пи, ж-ы" потім "донецькі","малороси" потім "вата","сєпари" фоти вконтакті з камуфляжем та амер. та червоно-чорними прпаорами чем пол'ямуніші, тим подалі опинилися від України "хворі діточки", те-се то вони власними діточками опікуються за рахунок міліонів українських без дитинства та перспектив мені здається я маю повне право висловлювати те що думаю, бо ви вже і так знахабніли зі своєю безвідповідальністю
Shaman написав:............. Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду. Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям. Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?
повертаємось до початку розмови, бо ви вперто переводите тему. коли нафту допомагає добувати США, як в саудитів - то чомусь вистачає всім. й американцям, й монархії, й рядовим саудитам. а коли США вигнали з Венесуели, майно націоналізували - то виявилось, що там такі "спеціалісти", що грошей вистачає лише на корумповану верхівку ...
моя мова була про те, що націоналізація в саудитів - це було зовсім інше, ніж в Венесуелі, хоча слово однакове.
щось "демократично" обрана влада в Венесуелі підзатрималась при владі. чого ще очікувати від лівацьких популистів... хоча в Мадуро зараз інші перспективи - розмірене життя за графіком на довгі роки...