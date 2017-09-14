Shaman написав:............. Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду. Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям. Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?
повертаємось до початку розмови, бо ви вперто переводите тему. коли нафту допомагає добувати США, як в саудитів - то чомусь вистачає всім. й американцям, й монархії, й рядовим саудитам. а коли США вигнали з Венесуели, майно націоналізували - то виявилось, що там такі "спеціалісти", що грошей вистачає лише на корумповану верхівку ...
моя мова була про те, що націоналізація в саудитів - це було зовсім інше, ніж в Венесуелі, хоча слово однакове.
щось "демократично" обрана влада в Венесуелі підзатрималась при владі. чого ще очікувати від лівацьких популистів... хоча в Мадуро зараз інші перспективи - розмірене життя за графіком на довгі роки...