  #
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду.
Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям.
Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?

повертаємось до початку розмови, бо ви вперто переводите тему. коли нафту допомагає добувати США, як в саудитів - то чомусь вистачає всім. й американцям, й монархії, й рядовим саудитам. а коли США вигнали з Венесуели, майно націоналізували - то виявилось, що там такі "спеціалісти", що грошей вистачає лише на корумповану верхівку ...

моя мова була про те, що націоналізація в саудитів - це було зовсім інше, ніж в Венесуелі, хоча слово однакове.

щось "демократично" обрана влада в Венесуелі підзатрималась при владі. чого ще очікувати від лівацьких популистів... хоча в Мадуро зараз інші перспективи - розмірене життя за графіком на довгі роки... :D
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:31

схоже мулли таки "довыделывались", як тут дехто пише
Ізраїльське ТБ повідомило про загибель Хаменеї, Reuters пише, що вбиті міністр оборони Ірану і командувач КВІР

схоже мета звалити режим. але стандартна проблема для автократій - а хто зможе керувати потім? в Ірані поки що це квіри. армія ще може підхопити владу. опозиції немає.

почув сьогодні думку про можливість розколу країни. так персів в країні лише 60%. але наскільки сильні сепаратистські настрої?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:33

  Banderlog написав:...
Оборудки тільки виросли з часів януковича.
...

не знаю, що ти там бачиш на своєму рівні безакцизного спирту, але оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...

Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:35

Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.

«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати повинен хтось інший — вона правильно поступає чи ні?».
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:44

  Xenon написав:
Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.

А Федоров каже, що можна.))
"За словами міністра, розглядається більше залучення іноземних громадян до лав українського війська."
https://expres.online/podrobitsi/ukrain ... yu-fedorov
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 21:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:е оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...

Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/...
Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року

а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що такого поганого в освіті?

й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...

Одне діло коли ініціатива йде на місцях і хтось іноді щось робить нелегально і зовсім інша коли ініціатива йде "від начальства" по вертикалі. Тоді маємо на порядок більші об'єми, а в результаті тільки верхівка айзбергу, яка потрапляє в ЗМІ:
https://suspilne.media/uzhhorod/858603- ... iversitetu
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-m ... reviznykiv
...
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 21:55

Без перемовин Зеленського з путіним війну не завершити, — Буданов
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:10

Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.
