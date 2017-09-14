RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16

Spitfire

  fox767676 написав:
  flyman написав:щр там, продіджі дух Анкориджа занюхва?


https://www.youtube.com/shorts/sa5UuNQdFns

Spitfire?
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:19

ЛАД Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне :D
BIGor
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:47

  BIGor написав:ЛАД Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне :D
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Він антисіоніст а на зміну йому прийде антисеміт.
Але нам до того діла нема.
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:57

  Banderlog написав:
  BIGor написав:ЛАД Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне :D
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Він антисіоніст а на зміну йому прийде антисеміт.
Але нам до того діла нема.

В шиїтів гріх їсти свинину, але обробити вівцю - не гріх. Вони всі лицеміри.
Та і щось в нас давно забули про збиття літака МАУ КСІР-ом і допомогу Іраном шахедами вбивати невірних. Такий він "антисіоніст" був.
BIGor
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:59

  Banderlog написав:
  BIGor написав:ЛАД Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне :D
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.

Що у тебе в голові ...

Нещодавно ти писав, що це Трамп разніс на шмаття "стратегічного партнера Росії" і Трамп молодець
Пройшло декілька годин і це євреї винуваті

Ти що, методичку нову отримав від попів ? )))

PS. Banderlog, ти ж за московитській домострой був завжди. Тому для тебе аятола - серйозний дядько, в частині відношення до жінок
Так сказать, духовно ви дуже близькі )

PPS. То як там з путіним ? язик в сраці тримаеш ?
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:38

Білгород vs Україна

  pesikot написав:

Білгород vs Україна, потужно
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39

  pesikot написав:Мені, взагалі, оце все з Мадуро та аятолами, виглядає як ... Трамп показує Путіну - Володья, диви, як тре було робити. А ти застряв в Україні ...

PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))

PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))

це він натякаєте, що буває з тими, хто не хоче домовлятися... але для путіна окрема програма - гаага. хоча чому окрема - там вже один думає над "чистосердечным" :lol:
Shaman
2
4
5
