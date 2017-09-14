Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.



«Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я розмовлятиму з ними. Вони мали зробити це раніше. Вони повинні були дати те, що було дуже практичним і легким для виконання раніше. Вони надто довго чекали», – сказав він.



При цьому на запитання про те, коли саме може відбутися ця розмова, Трамп відповів, що не може цього сказати.



Водночас, голова Білого дому зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих.

«Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми вели переговори, теж померли, тому що це був великий удар. Їм слід було робити це раніше. Вони могли б укласти угоду... вони занадто хитрували», – наголосив лідер США.