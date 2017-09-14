RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16955169561695716958>
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:05

Наступним завданням для влади США буде зміна ситуації на Кубі. Такий анонс зробив сенатор Ліндсі Грем в етері Fox News.

"Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні збігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь", - заявив сенатор Грем.
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:07

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яка опублікована на сайті уряду Німеччини.

"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.

Глави держав Е3 наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:52

  Wirująświatła написав:
Терміново! Дмітрій Мєдвєдєв заявив: якщо Ізраїль і США не перестануть бомбити Іран, то він завтра з самого ранку акцентовано займеться Фінляндією. «Гарантирую, что к полудню её уже не будет, будто и не было!», — заявив він. «Я справлюсь с этой задачей единолично! Пеняйте на себя!». — додав він.

Зображення
премиум аккаунт хостинга изображений
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18008
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:53

Черчилль на війні
Churchill at War

Списки:
Найкращі серіали 2024 року (47 місце)
Найкращі міні-серіали 2024 року (17 місце)
Найкращі військові серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі історичні серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі документальні серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі біографічні серіали 2024 року (5 місце)

Ця історія переносить глядачів у вир подій, що відбуваються під час Другої світової війни. В центрі сюжету - людина, яка не лише очолила країну у найскладніший час, а й змогла об’єднати націю перед лицем небезпеки. Рішучість Черчіля, незламний характер та вміння знаходити слова підтримки стали ключовими у боротьбі за свободу. Водночас за лаштунками політики розгортаються особисті драми та складні моральні дилеми.

Сюжет розповідає про те, як головний герой веде боротьбу не тільки на політичній арені, але й у власному оточенні. Він стикається з недовірою, внутрішніми конфліктами та сумнівами, які лише додають напруги. Важливі рішення, які доводиться ухвалювати щодня, впливають на долі мільйонів людей, але він не дозволяє слабкостям взяти гору. Навіть у найтемніші моменти його віра у перемогу залишається непохитною.

Тут буде відображено, як важливою стає підтримка оточення - від найближчих людей до союзників на міжнародній арені. Попри перешкоди, наш герой знаходить спосіб надихнути інших діяти разом, навіть коли успіх здається неможливим. У важкі часи саме його лідерство стає символом надії для всіх, хто бореться за майбутнє.

https://uaserials.my/9690-cherchyll-na-viini.html
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31706
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:17

Цена на нефть уже +13% и прет в гору

На фоне новостей о закрытии Ормуззкого пролива ожидается рост цен на нефть выше 100 долларов в ближайшие время а также рост цена на газ в Европе на 150%

❗️Іран атакує нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Попередньо, уражено нафтопереробний завод ARAMCO у Рас-Таннурі, – соцмережі.

Це один з найбільших у світі центрів експорту нафти.


https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/02/8023411/

Один з найбільших нафтопереробних комплексів у світі Ras Tanura у Саудівській Аравії призупинив роботу після атаки іранських дронів, – Sky News Arabia.
Востаннє редагувалось Xenon в Пон 02 бер, 2026 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:23

  prodigy написав:Hotab

Москві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.


немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф

перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо?
якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність

Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут
Xenon
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:59

вотевер

  Xenon написав:
  prodigy написав:Hotab

Москві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.


немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф

перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо?
якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність

Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут

Допоки є можливість в любий момент сказати: "целі достігнути: денуклізація, дехоменізація, вотевер", то аналогій з "Київ за три дні" не проглядаються (як і Каракас за три дні).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42464
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Любое действие США, даже если оно явно незаконно по его же признанию, в любом случае правильно и оправданно. Законы действительны для всех, кроме США.
А може перефразуємо на
Будь-яка дія США, яка викликана загрозою для світопорядку , і яка направлена на забезпечення безпеки світопорядку - є ПРАВИЛЬНОЮ і доцільною.

Тому
Знищення режимів(педерація, венесуела, іран, куба,північна корея. китай) які створюють своїми діями хаос - є правильними і проводяться ЗАРАДИ УСЬОГО СВІТУ .

ПС
якось дивно слухати миротворця лада..
Якщо педерація порушила все і вся - то її змусили і нЄ всьО тАк АднАзнАчнА
А якщо США вибивають зуби посіпакам педерації - то треба зібратись і обговорити права США на ці дії..
А може нехай спочатку плєшивому зуби повибивають , яо в пяту точку засунуть - а потім вже й поговоримо про те якими законами треба було керуватись визначаючи кут і глибину заливання розплавленого свинця у глотку кровопивці.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28054
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:13

По данным нового социологического исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртое место в рейтинге доверия с показателем 49%. Лидером по уровню доверия назван Валерий Залужный — 63%, далее следуют Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов (55%).

Таким образом, действующий президент уступает нескольким публичным фигурам по показателю персонального доверия. При этом важно учитывать, что подобные исследования отражают именно уровень доверия, а не электоральные предпочтения.

Следует также отметить, что результаты социологических опросов во многом зависят от формулировки вопросов и перечня персоналий, предложенных респондентам. Поэтому интерпретация этих данных как прямого прогноза президентских рейтингов требует осторожности, поскольку доверие и намерение голосовать не тождественные показатели.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31706
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:37

  Wirująświatła написав:
По данным нового социологического исследования центра Ipsos, Владимир Зеленский занял четвёртое место в рейтинге доверия с показателем 49%. Лидером по уровню доверия назван Валерий Залужный — 63%, далее следуют Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов (55%).

Таким образом, действующий президент уступает нескольким публичным фигурам по показателю персонального доверия. При этом важно учитывать, что подобные исследования отражают именно уровень доверия, а не электоральные предпочтения.

Следует также отметить, что результаты социологических опросов во многом зависят от формулировки вопросов и перечня персоналий, предложенных респондентам. Поэтому интерпретация этих данных как прямого прогноза президентских рейтингов требует осторожности, поскольку доверие и намерение голосовать не тождественные показатели.


Країна невиліковна....
Та й взагалі можна вже міняти планету, з цією все зрозуміло... :(
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16955169561695716958>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 229895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1156628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3675)
02.03.2026 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.