Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:02
fox767676 написав: Xenon написав:
- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете)
- ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток
- все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины
- прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)
Украину как бы предупреждали, что надо поспешить так как намечаются события, когда будет не до нее, нет?
Вчора ж тут постив товариш: "Абсолютний джекпот!"
flyman
1
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:03
flyman написав: stm написав: flyman написав:
будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
согласні на "тройнічок"?
Мушу визнати, що мої шанси на 2х арабських шейхів дещо вищі, ніж ваши на хоча б 1 філіпінку на 140$/місяць.
І давайте теж зазначимо, що навіть якщо рівні. Мій кеш 2+, ваш 1- )
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:05
flyman написав: stm написав: flyman написав:
будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства. А прильоти по нафтовій галузі... іще не факт що прямі втрати не покриються подорожанням. Світ не готовий жити без нафти.
2
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:09
fox767676 написав:
Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
Зовсім не той план. Трамп вбив поганих переговорників і буде вести переговори з хорошими переговорниками. Якщо вони виявляться поганими - то сценарій можна повторити.
ІМХО, огидно, але працює.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:10
Banderlog написав: flyman написав:
согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства. А прильоти по нафтовій галузі... іще не факт що прямі втрати не покриються подорожанням. Світ не готовий жити без нафти.
Основне безпосередньо захистити об'єкти персів. Ракети Ірану скоро повністю підуть у АІ ролики )
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:12
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
З мінусів: Іран використовує досвід України атак на нпз і порти... АІ пентагону цього не порахував
Наївно 🤣
ІТ не беруть українців, але ж ви там. Має бути і у мене наївність)
Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:12
Xenon написав:
Не вдасться замінити режим в Ірані
США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки.
Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут
Та нема цілі змінити режим: Трампу треба щоб Кушнер мав процент з іранської нафтової торгівлі, та й усе.
Якщо дадуть достатньо високий процент - то можуть хоч Ізраїль бомбити.
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:19
fox767676 написав:
Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах
Хто я така щоб сперечатися з людиною яка пише багато гнівних коментів у Фейсбуці усім )
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:19
stm написав: flyman написав: stm написав:
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
согласні на "тройнічок"?
Мушу визнати, що мої шанси на 2х арабських шейхів дещо вищі, ніж ваши на хоча б 1 філіпінку на 140$/місяць.
І давайте теж зазначимо, що навіть якщо рівні. Мій кеш 2+, ваш 1- )
а це як: бутербродік чи сендвіч?
1
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:22
stm написав: fox767676 написав:
Азія зростає, Україна стагнує бо перетворилась на сектор гази
Я трохи вище натовпу, по мені не судіть о трендах
Хто я така щоб сперечатися з людиною яка пише багато гнівних коментів у Фейсбуці усім )
ну з вами я ж лагідно вже більше року
в фб забанили довічно
лайкую няв-няв AI-котиків в інстє
