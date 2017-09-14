RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:30

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)

Ортодоксальних євреїв теж?

Хто про що, а ти про евреїв ... )

Не кажи потім, що ти не антисеміт ... з тебе це пре постійно

я ж кажу - класична чорна сотня, знайди хоч одну відмінність :lol:
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:33

🗣Тим, хто ухиляється від мобілізації, планують повністю заблокувати всі рахунки і заборонити їздити на авто, це вже обговорюється у ВР, — нардеп Веніславський
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:33

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Ты так и не смог привести доказательства "парафирования" Стамбульских договоренностей


Все я привел
кто умеет тот прочел
а ты тупой и токсичный жлоб

Ничего ты не привел, зато хамить начал ... что доказывает твою брехливость )
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:34

pesikot

сколько ты на людей кидадся из-за своего невежества
незнания школьной программы украинской литературы, когда тебя тебя тригерили слова "силовик", "юродивый", "ломать шапки"
я и так потратил дофига времени на попытки просветить тебя
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:35

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== Shaman ===---
правильно, оцей божевільний режим треба знищити, ніяких компромісів. а далі нехай іранці пробують створити щось більш притомну владу. тому так, за повне знищення релігійних мракобісів, в які шати вони б не рядилися ;)
---=== ===---
Ортодоксальних євреїв теж?

Хто про що, а ти про евреїв ... )

Не кажи потім, що ти не антисеміт ... з тебе це пре постійно

я ж кажу - класична чорна сотня, знайди хоч одну відмінність :lol:

Жодної відмінності у нього від чорної сотні ... )
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:38

  fox767676 написав:pesikot

сколько ты на людей кидадся из-за своего невежества
незнания школьной программы украинской литературы, когда тебя тебя тригерили слова "силовик", "юродивый", "ломать шапки"
я и так потратил дофига времени на попытки просветить тебя

Чё, слился, убогий ?

теперь не перди в лужу )

PS. про "ломать шапки" - это тебя знатно тригернуло
Что же ты агента "Франт" слил с потрохами ? ))
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 02 бер, 2026 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:39

:roll:

КСИР: Ормузский пролив закрыт. Мы атакуем любой корабль, который пройдет, и подожжем его

Бригадный генерал КСИР Эбрагим Джаббари: "Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть регион"
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:41

pesikot

ты жлоб и трус
тебя все презирают даже патриоты-победоносцы
за полгода лайки только от такого же человекподобного трусоватого люмпена вадима
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:42

  fox767676 написав:pesikot

ты жлоб и трус
тебя все презирают даже патриоты-победоносцы


Продолжай показывать свою убогость )

Теперь ты агента "Бетон" слил ))
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 22:46

ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"
https://t.me/babchenko77/13859
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
Если завтра Кадыров начнет выпендриваться насчет нефти и Путин его грохнет - он тоже станет светочем демократии и проводником прав человека, я правильно понимаю?
Путин вон Пригожина ликвидировал - международного военного преступника, на руках которого кровь тысяч и тысяч - чего вы не целуете его в ж***: восстановил законность, гарант права, чо.
Трампу абсолютно насрать на всякие там демократии или диктатуры во всяких Венесуэлах и уж, тем более, Иранах.
Его цели уже предельно понятны и ясны.

Первая - получение мировой гегемонии в торговле нефтью.
Вторая - восстановление контроля над сферой своих интересов.
Всё.

Он уже неоднократно предлагал Путину поделить мир именно по этим рубежам: вот тебе твоя треть планеты, дели её с Китаем, как у вас там получится, а вот мне моя половина - и давай торговать нефтью вместе, каждый в своем домике.
И если бы Путин не был д..., он бы руками и ногами вцепился в это просто невероятное окно возможностей, которое ему открывает Трамп.
Но Путин д..., он решил, что руины Купянска ему важнее мирового господства - и только это нас и спасает.
Трамп до последнего не может поверить, что д... делает такой выбор, кстати.

Просто так получилось, что нефть есть в основном там, где у власти всякие утырки. Точнее, наоборот - там где есть нефть, к власти, как правило, приходят всякие утырки.
В КНДР вот никакой нефти нет - и Трампу совершенно глубочайшим образом по самые брови насрать на все страдания корейского народа.
Пухляша полностью выпал из его поля зрения.

В Кубе тоже нефти нет, но она лежит в сфере его интересов - и она, скорее всего, следующая на очереди. Особенно если выебываться и топить американские катера.

А вот в Гренландии нет никаких утырков, там полная и абсолютная демократия, и подемократичней, чем в США, но, к своему несчастью, Гренландия тоже лежит в сфере его интересов - и именно она была опробована на зуб первой.
Но воевать с европейской страной НАТО, когда Альянс показал, что он все еще есть и готов объединится вокруг нее - это совсем не то же самое, что **а кратно превосходящей самой мощной в мире армией и так уже полудохлый Иран, да тем более в союзничестве с Израилем - и Трамп отступил.
Гренландия была отставлена в сторонку.
Ровно как и Канада.
Потому что ТАСО.

И если новое иранское руководство - о смене режима я сейчас не говорю, ему совершенно пох... и на режим и на его смену, и когда я читаю всевозможных высоколобых экспертов, которые уже третий день в один голос заявляют, что целью Трампа является смена режима, я никак понять не могу: Венесуэла была месяц назад, у вас что, память реально как у курицы?
Новое руководстве Венесуэлы оказалось более сговорчивым - и Трампу абсолютно плевать теперь, что никакой смены режима там не произошло, что Мадуро просто поменяли на его преемницу, и все.
Свои собственные личные цели достигнуты - остальное не волнует.

Так вот, если новое иранское руководство будет чуть поумнее и посговорчивее, как венесуэльское, и Трамп снова решит свои проблемы - да и глубоко плевать и на этот Корпус стражей исламской революции, и на режим, и на всех политзаключенных месте взятых, со всеми их пытками и расстрелами демонстрантов тысячами, если не десятками тысяч.
Аще не волнует.Которых, к слову, он один раз уже кинул - когда открылось отличное окно возможностей во время массовых протестов, вот именно тогда и надо было действовать - и тридцати тысяч убитых бы не было.
А теперь протесты подавлены - а сменится ли режим ракетными ударами, не сменится ли - это еще фиг его знает, бабушка надвое сказала. В истории примеров того, что не сменится, больше. И в Афган пришлось для этого входить, и СССРу и США, и, там, в Чехословакию, и в тот же Ирак со Вьетнамом.
И если не сменится, то тогда надо будет вводить сухопутные войска, а это снова горящие Абрамсы, снова плохая картинка, да нахрен надо. Будет, конечно, скорее всего, как в Ираке, когда 95 процентов армии просто разбежалось или было куплено, но какие-то желавшие сдохнуть за Хуссейна д... все же нашлись, и парочку Абрамсов пожгли.
А был такой отличный шанс сделать все это руками протестующих…
И если не произойдет раскола между силовиками, то объединенных штыков у аятолл по прежнему достаточно, чтобы подавить любые безоружные протесты - там общая численность силовиков в районе двух миллионов.

Точно так же Трамп кинул курдов, которых полностью вырезали в Сирии - напомню, совсем недавно был скандал, когда турецкий министр заявил, дословно: «мы окончательно решили проблему курдов в Сирии, пора теперь и Ираку решить её у себя».
Курды, это народ численностью сорок миллионов, борющийся за свою независимость - это вот просто страна размером с Украину - и которых турки с новым сирийским правительством, как писали розовые поняшки «демократическим новым сирийским правительством», сейчас вырезают в Сирии просто под ноль.
Это полнейший геноцид народа, по численности не уступающего украинскому, но миру на него совершенно пох....
И Трампу в первейшую очередь.

Как он кинул афганское сопротивление, и там сейчас полный талибан.
Как он кинул венесуэльскую оппозицию.
Как он кинул беларусов и договаривается с Лукашенко.
Как он кинул Украину и пытается продать её Путину.

А если бы и сами Мадуро с Хаменеи не были бы д..., а были бы посговорчивее, как Панама, а и тому, и тому Трамп вначале и предлагал сделку, напомню - то сейчас и им пожимали бы ручки и расстилали красную дорожку в Анкоридже, и они были бы лучшими друзьями.
А не была бы сговорчивой Панама - мы бы сейчас наблюдали военную операцию и там.

Так что давайте, расскажите мне про демократию и права человека, как первичные приоритеты для Трампа, ага.
Хватит уже быть наивными дурачками-то, ну.
Розовые очки бьются стеклами внутрь.
Всегда.

Единственное, что во всей этой истории меня по-настоящему удивляет, так это то, что рыжая тыква, даже в соавторстве с идиотом Хегсетом, не сумели развалить американскую армию даже за год, и она показывает по-прежнему блестящие результаты.
Вот это и вправду удивительно.

Это дает надежу на то, что, все-ж таки, может, система сдержек и противовесов действительно существует и она крепче, чем мы думали.
А так-тот, конечно, в добрый путь. Чем больше утырков на концерте Кобзона, тем лучше. Кто ж спорит.
Только демократией здесь и не пахнет.
Доброе утро.
Ваш Дед.
