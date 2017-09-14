flyman написав:у шиітів духовним лідером може бути тільки нащадок засновника ісламу, в цьому основна різниця від сунітів
Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка. Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд. Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.
Тобто сьогодні більшість фактичних духовних і політичних керівників шиїтів — не нащадки пророка, і це не суперечить їхній богословській системі.
Огляд від ШІ Основна різниця між сунітами та шиїтами полягає у питанні спадкоємності влади після пророка Мухаммеда: суніти вважають, що лідером має бути обраний найбільш гідний (халіф), а шиїти переконані, що влада має належати лише прямим нащадкам Мухаммеда через імама Алі. Суніти (близько 85-90% мусульман) спираються на Коран та Сунну, тоді як шиїти надають перевагу вченню про імамат.
Відповідь від ШІ.
У сучасному шиїтському світі (наприклад, в Ірані) найвищі духовні авторитети — аятоли — не обов’язково є нащадками пророка. Але вони не вважаються імамами. Імами — це історичні 12 осіб (у дванадцятників), останній із яких, за віруванням, перебуває в прихованні. • У різних гілках шиїзму (зейдити, ісмаїліти) є свої нюанси щодо імамів.
Отже
Твердження правильне, якщо говорити саме про вчення шиїтів про імамат. Але не зовсім коректно формулювати це як “духовним лідером може бути тільки нащадок пророка” в сучасному сенсі, бо сьогоднішні релігійні керівники у шиїтів не обов’язково мають таке походження.
Якщо говорити про сучасних шиїтських релігійних керівників, то більшість із них не мають підтвердженого походження від пророка Мухаммада (тобто не є сейїдами).
Приклади
Іран • Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка. • Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд.
Ірак • Муктада ас-Садр — навпаки, вважається нащадком пророка (родина ас-Садрів має статус сейїдів).
Ліван • Лідери «Хезболли» (наприклад, Хасан Насралла) не заявляють про лінію прямого походження від пророка.
Важливо розрізняти • Імами у шиїтській теології — це історичні постаті з роду Алі та Фатіми. • Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.
Banderlog написав:Войны заканчиваются не только линиями прекращения огня, но и счетами, которые приходится оплачивать десятилетиями.
Я в детстве гуляя по паркам иногда боялся вправ-влево свернуть - вдруг бомба со времен ВОВ ? А теперь как в кинвском гидропарке купаться или на яхте плавать - вдруг шахед какой затонувший ? Да и явление, когда вроде бы успешные люди возднем и пост.совке стремились на Запад, хотя и тут вроде возможностей безмерянно открывавалось , я думаю связан в т.ч. и с памятью о невеселых временах полных лишений 30-40х годов.
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам. ............... Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен. В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.
дрібні нестиковки - це його повне неприйняття тоталітарних режимів взагалі та на Раші конкретно. Русофоб. Незважаючи на всі особисті перепони зі сторони України - продовжує постійно перевозити волонтерські конвої до України. робить все правильно. але ЛАДу чомусь не подобається
Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"? Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей. Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.
я написав, що це незаконно. ви один словом назвали режим реакційним - а до того на півсторінки його описували. дуже значна критика реально тоталітарного, можна сказати людожерського режиму...
дивиться ЛАД, зараз йде війна. тому наша головна мета - зупинити її гарячу фазу. й все, що послаблює нашого ворога - я підтримую. нагадаю, скільки людей загинуло саме від іранських шахедів? а вони в цей час клеїли дурня? а тепер хтось очікує співчуття? смішно.
моя думка, що загальний результат цих подій - на нашу користь. багато років тоталітарні режими порушували правила, а потім робили круглі очі - єто не ми, а докажіть. тепер США, не ховаючись, демонструє - без правил значить без правил. й очікувано вереск - "а нас за что?". загалом це несе ризики світовій безпеці, але гадаю після найбільш одіозних режимів США зупиниться, й ми повернемося до нових правил. бо я зараз не бачу, які можуть бути правила, коли один з агресорів - а саме Раша - постійний член Совбезу ООН. а другий готує свою СВО.
И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов. ...
з приводу скарг - це вам до хунтера, він розповість, як треба скаржитись, поділиться досвідом. я прихильник руського вислову - "...дабы дурь каждого видна была"