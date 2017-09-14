Додано: Вів 03 бер, 2026 09:21

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"

https://t.me/babchenko77/13859

Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.

Ваш Дед. ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки" Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.

Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.

В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.

Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?

Я писал лично о вас . Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.

Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.

И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.

дрібні нестиковки - це його повне неприйняття тоталітарних режимів взагалі та на Раші конкретно. Русофоб. Незважаючи на всі особисті перепони зі сторони України - продовжує постійно перевозити волонтерські конвої до України. робить все правильно. але ЛАДу чомусь не подобаєтьсяя написав, що це незаконно. ви один словом назвали режим реакційним - а до того на півсторінки його описували. дуже значна критика реально тоталітарного, можна сказати людожерського режиму...дивиться ЛАД, зараз йде війна. тому наша головна мета - зупинити її гарячу фазу. й все, що послаблює нашого ворога - я підтримую. нагадаю, скільки людей загинуло саме від іранських шахедів? а вони в цей час клеїли дурня? а тепер хтось очікує співчуття? смішно.моя думка, що загальний результат цих подій - на нашу користь. багато років тоталітарні режими порушували правила, а потім робили круглі очі - єто не ми, а докажіть. тепер США, не ховаючись, демонструє - без правил значить без правил. й очікувано вереск - "а нас за что?". загалом це несе ризики світовій безпеці, але гадаю після найбільш одіозних режимів США зупиниться, й ми повернемося до нових правил. бо я зараз не бачу, які можуть бути правила, коли один з агресорів - а саме Раша - постійний член Совбезу ООН. а другий готує свою СВО.з приводу скарг - це вам до хунтера, він розповість, як треба скаржитись, поділиться досвідом. я прихильник руського вислову - "...дабы дурь каждого видна была"