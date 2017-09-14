RSS
  #<1 ... 16970169711697216973>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..
я хочу заперечити що приводити зараз цей приклад (як аргумент у дискусії з ЛАДом) повна дурня, бо ніхто не буде "воювати 10 років як УПА"
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:а хто вліяє ? Папа римський? Митрополит Онуфрій якого зеля позбавив громадянства?
Може глава остатків ригів
Бойко?
За мир в Україні відповідальний Зеленський лічно.

Виталий, конечно, немного увлёкся - от Зеленского всё же зависит.
Но заставить его (а в его лице Украину) подписать мир достаточно легко. Если остановить или хотя бы заметно ограничить военную и финансовую поддержку Украины, то самые незламные незламники согласятся на что угодно, просто не смогут воевать. Разве что лопатами Кулебы. Но это недолго.
В конце концов, мир могут подписать и без Украины, как было с Южной Кореей.

а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...

щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він ;)

А який результат від тих 10 років війни? Поразка і УРСР.
Підходить такий же результат зараз?
Schmit
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:50

flyman

я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до Білорусі
Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..."
від батька з тіткою потік обурення
Ну навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?


В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:51

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.
корочє він хоче ще воювати і призедендствувати 4 роки.

Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
andrijk777

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А який результат від тих 10 років війни? Поразка і УРСР.
Підходить такий же результат зараз?
А який результат Козаччини ?
Підпорядкування імперіям?....
Чи збереження мови/віри/традицій... які привели до України сьогодні... до речі , зараз Україна самостійна найдовший проміжок часу за останні 400 років....
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:55

  _hunter написав:
  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають

А что тут говорить? - нужно результатов дождаться. Но пока в концепцию MAGA все укладывается...

похоже там не только "рыжий" кукухой поехал, а и вся его кодла приближенных

Трамп був помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані і викликати Армагеддон: про це військові командири США розповідали солдатам, — Substack

https://jonathanlarsen.substack.com/p/u ... war-is-for
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 03 бер, 2026 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..."
від батька з тіткою потік обурення

Маленький хлопчик питає діда
Діду - хто такі Бандерівці?
Вони воювали з москалями
А де воювали ? в москві
Ні, тут
А що москалі тут робили ?....

Номерний
Як вийшло що твої родичі в глибині Західної України виявились комуністами?
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:05

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають

А что тут говорить? - нужно результатов дождаться. Но пока в концепцию MAGA все укладывается...

похоже там не только "рыжий" кукухой поехал, а и вся его кодла приближенных

Трамп був помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані і викликати Армагеддон: про це військові командири США розповідали солдатам, — Substack

https://jonathanlarsen.substack.com/p/u ... war-is-for


Никого не напоминает? :D
4. Черты лица
Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем (или иудеем). Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени?

https://www.bbc.com/russian/science/201 ... ok_history
Зображення
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:09

  Xenon написав:
Трамп був помазаний Ісусом, щоб запалити сигнальний вогонь в Ірані і викликати Армагеддон: про це військові командири США розповідали солдатам, — Substack

https://jonathanlarsen.substack.com/p/u ... war-is-for

И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..
_hunter
 




 

 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:13

  andrijk777 написав:Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний...
Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили. :lol:
Banderlog

 




 

 
2
1
