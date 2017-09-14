|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:15
Banderlog написав: andrijk777 написав:
Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний...
Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили.
Приписувати комусь свої фантазії - як би не коректно
Якщо хтось СЬОГОДНІ Вас підтримує і ОБІЦЯЄ підтримувати ще років 10 навіть якщо Ви програєте на фронті
, але не капітулюєте - це можна назвати що ВІН ХОЧЕ щоб Ви програли і йшли в партизани?
budivelnik
- Повідомлень: 28064
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:15
fox767676 написав:flyman
я якось в середині нульових пробував дискутувати як з батьком так і з тіткою, яка все життя прожила в тому селі де пішки до Польщі, та лісопеді до Білорусі
Я типу нейтрально - "ну бандерівці вони ж не тільки з комуністами, вони ще й з німцями воювали..."
від батька з тіткою потік обурення
Ну навіть якщо без емоцій - у самого засновника УПА Бульби-Боровця самі ж упашники вбили дружину, бо католичка (не полячка, чешка). Діставалось навіть українцям римо-католикам ("калакутам").Про експроприації продовольства я вже мовчу. І саме головне чим це все скінчилось?
В 1960 році Василь Кук написав так званий «Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!», у якому визнавав радянську владу в Україні, зрікався та засуджував засади та методи боротьби ОУН та УПА, а також закликав українські організації, які вели національно-визвольну боротьбу, до її припинення та визнання СРСР.[5] Так закінчується цей лист:
Це приблизно те саме що мені бабця про партизанів і хто там і як "воював", так що нічого незвичного.
Патріотам би ще вивчити політичні платформи тих років, та ідеологічні засади щоб відрізняти ньюанси червоних кхмерів та чучхе і хунвенбінів.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 03 бер, 2026 15:18, всього редагувалось 2 разів.
flyman
- Повідомлень: 42474
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:16
Letusrock написав: Shaman написав:
ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..
я хочу заперечити що приводити зараз цей приклад (як аргумент у дискусії з ЛАДом) повна дурня, бо ніхто не буде "воювати 10 років як УПА"
кажи за себе - особисто ти не будеш, ти й за себе воювати не будеш. але так, на практиці не перевіримо - бо Раша далі Дніпра не пролізе, а з великою вірогідністю буде десь там, де й зараз... а Галичина під Москвою не буде вже ніколи... якось так
Shaman
- Повідомлень: 11908
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:16
_hunter написав: Xenon написав:
И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
Banderlog
- Повідомлень: 4827
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:19
Banderlog написав: andrijk777 написав:
Чому 4 роки?
Там ж чітко написано - до кінця війни. Коли той кінець війни буде... хз.
я мав на увазі мінімальний період і оптимістичний план. А песимістичний...
Оно вже шаман хоче щоб після ще 4 років війни , ми іще 10 років партизанили.
Бандерлог, ну тупо ж - сам вигадав, сам накидаєш. мене ти навіщо в це лайно тягнеш?
Shaman
- Повідомлень: 11908
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:21
Banderlog написав:
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
а таємниця сповіді?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 03 бер, 2026 15:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
- Повідомлень: 42474
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:22
Banderlog написав: _hunter написав: Xenon написав:
И что? 🤔 - вы впервые узнали про капелланов? Или думаете в этой стране в окопах подобное не вещают?..
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх ну іще роздавати оберіги., кагору не дає. )
краще кажи, де твої святі отці? чого їх немає в армії?..
Shaman
- Повідомлень: 11908
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:25
flyman написав:
а таємниця сповіді?
Чисто теоретично статистичні дані можна анонімізувати.
P.S. Але то не точно.
sashaqbl
- Повідомлень: 2789
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:29
Shaman написав:
кажи за себе - особисто ти не будеш, ти й за себе воювати не будеш. але так, на практиці не перевіримо - бо Раша далі Дніпра не пролізе, а з великою вірогідністю буде десь там, де й зараз... а Галичина під Москвою не буде вже ніколи... якось так
Так проблема в тому, що й ти воювати не будеш.
sashaqbl
- Повідомлень: 2789
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:47
sashaqbl написав: Shaman написав:
кажи за себе - особисто ти не будеш, ти й за себе воювати не будеш. але так, на практиці не перевіримо - бо Раша далі Дніпра не пролізе, а з великою вірогідністю буде десь там, де й зараз... а Галичина під Москвою не буде вже ніколи... якось так
Так проблема в тому, що й ти воювати не будеш.
маю надію, що в цьому році вже ніхто не буде. хіба добровольці...
Shaman
- Повідомлень: 11908
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
