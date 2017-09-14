RSS
  #<1 ... 16972169731697416975>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:57

  Banderlog написав:[
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх )



Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18023
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:36

  Shaman написав:
краще кажи, де твої святі отці? чого їх немає в армії?..

З тих ж причин чого нема тебе, ухиляються.
Декого правда мобілізували бо упц на відміну від інших конфесій, тцк мобілізує.
Мож пора й тобі повоювати за революцію та режим зеленського?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4831
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:52

Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...


Авто в Україні
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:57

  Shaman написав:............
а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...

щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він ;)

Та ні.
Я гадаю, що занадто багато таких, як ви - згодних пропагандонити з теплого дивану десь у глибокому тилу і сподіватися, що їх не призовуть. Особливо добре це виходить у тих, хто забезпечив собі будь-яким чином бронь.

А щодо "УПА воювала 10 років без ніякої допомоги", то, по-перше, не порівнюйте партизанську війну з бойовими діями на фронті. "Офіційно УПА припинила існування 3 жовтня 1949 року. Того дня вийшов наказ Головного Командира УПА Шухевича про розформування останніх бойових загонів та штабів УПА: воїнам УПА на вибір — перехід на Захід чи вливання до збройного підпілля". Ховатися по криївках і час від часу здійснювати напади на окремих громадян та засідки на окремих чи на маленькі группи військових можна довго.
По-друге, де ж ви візьмете хоча б набоїв на 10 років війни? Маленькі групи (3-5 чоловік) могли себе якось ще "самозабезпечувати" за рахунок вбивства окремих червоноармійців або крадіжки, на хоч трохи серйозні дії так не вийде.
Ну і, по-третє, чого ж так скромно - "10 років". Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38912
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...

щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він ;)

Та ні.
Я гадаю, що занадто багато таких, як ви - згодних пропагандонити з теплого дивану десь у глибокому тилу і сподіватися, що їх не призовуть. Особливо добре це виходить у тих, хто забезпечив собі будь-яким чином бронь.

А щодо "УПА воювала 10 років без ніякої допомоги", то, по-перше, не порівнюйте партизанську війну з бойовими діями на фронті. "Офіційно УПА припинила існування 3 жовтня 1949 року. Того дня вийшов наказ Головного Командира УПА Шухевича про розформування останніх бойових загонів та штабів УПА: воїнам УПА на вибір — перехід на Захід чи вливання до збройного підпілля". Ховатися по криївках і час від часу здійснювати напади на окремих громадян та засідки на окремих чи на маленькі группи військових можна довго.

4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля
Перш ніж сміятись - ти просто задай СОБІ запитання
Перше - Скільки харківських парторгів замочив Ілько в 1939-1949 , що не ризикнув вийти з підпілля до 1991 ?
Друге-
Виходить Ілько з підпілля і питає
Що в світі твориться?
воюємо діду
А з ким воюємо
З москалями діду
А де воюємо
Під Харковом діду
ФАЙНО ХЛОПЦІ ПРОСУНУЛИСЬ....
Третє - спроба применшити заслуги кожного конкретного Українця - якраз і показує гниле нутро москаля...
Таке просте питання
Скільки у відсотках в російській імперській армії було українців ?
Якщо хтось скаже що менше 10% - то з нього буде сміятись останній москаль..
Але тоді питання
Так Україну нам подарував Ленін/Сталін у розмірі 600 000км2
Чи вкрали царато/комуняки , бо педерація зросла десь на 16 млн км2 під час вієн участь в яких у війську царату/комуняків -приймали УКРАЇНЦІ..
То може якби педераційники допетрали що 10% війська мають отримати 1,6 млн захоплених територій а не 0,6 млн.. - тоді б може не насміхались і вибачались за те що вкрали Кубань і Зелений Клин.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:25

  pesikot написав:4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
та яке збройне підпілля? Багато підпільників в криму та на окупованих територіях?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4831
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:26

Shaman
А вот скажите, какой смысл с вами спорить, когда по вашей, видимо, жалобе мой ответ на ваше словоблудие viewtopic.php?p=5936547#p5936547 уже второй разудаляют, а ваш пост благополучно остаётся?
Я, конечно, мог бы ещё раз восстановить, но лень. И, надеюсь, за 2 раза его все успели прочитать.
Но несколько обидно - тратить время на более-менее нормальный ответ ради того, чтобы его по жалобе какого-нибудь супербдительного умника удалили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38912
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
та яке збройне підпілля? Багато підпільників в криму та на окупованих територіях?
Ти так і не зрозумів
Крим, ОРДЛО тому й захопили - що там мало Підпільників
Харків тому й пробують захопити бо там ждунів а-ля лад море....
А Галичину/Волинь - навіть при початку агресії в 2022 році - пропонували забирати всім хто захоче, бо розуміли обєм спущеної крові війська яке туди зайде
Херсонщину захопили , потримали і тихенько здриснули, бо там люди з прапорами України в захопленому Херсоні тиждень ходили...
ПС
Нагадаю ще раз
Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...
Так бандюкович хоч частково свій... а уяви пуйло б приперлось?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:32

  Banderlog написав:
  pesikot написав:4 роки функціонування регулярних військових формувань тебе аж ніяк не засмутило ...
а далі - збройне підпілля ще на 10 років
та яке збройне підпілля? Багато підпільників в криму та на окупованих територіях?

Навчись читати, а згодом навчись розуміти прочитанне ...

Мова йшла про 1945-1960 роки та ОУН/УПА

PS. Проте. тебе чудово тригернуло на 4 роки )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 03 бер, 2026 18:34, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

