Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач? Для срачистів - пояснюю 1 В підпіллі ОСНОВНА маса населення була непризивного віку ( молодша 18 або старша 50) 2 В підпіллі кількість співвідношення дівчат до хлопців була більшою разів в десять ніж сьогоднішнє співвідношення жінок до чоловіків в ЗСУ 3 Тихо зарізати ( чи зарубати чи отруїти) окупанта , який сидить їсть або спить - може безногий напівсліпий підпільник чи дівчинка в 15 рочків.. Що така категорія може робити в ЗСУ ?
тому давай щоб я не перевів тебе в категорію срачистів - не піднімай дурних питань
3 березня 2022 року приблизно о 12:15 російський літак скинув щонайменше 8 авіабомб ФАБ-500 по центру міста — на вулиці Чорновола та Богуна. Під удар потрапили житлові будинки, кардіологічний диспансер, було знищено аптеку. Цей день став одним із найтрагічніших в історії сучасного Чернігова. Тоді, за офіційними даними, загинули 47 людей, ще 18 отримали поранення.
Головне ж, не бути поруч з військовими объектами ... Вірно, Branderlog ? ...
PS. 2 з 8 бомб не здетонували. 1 из них навіть залетіла всередину будинку
budivelnik написав:Навіть твій коханий бандюкович НІЧОГО не з міг зробити з волинськими копачами бурштину в їх лісах...
Вот это настоящие подпольщики! Соблюдать законы их никакая власть не заставит! Прям робингуды...
Бачиш На Харківщині голодомор - зробили... Просто там з робінгудів був тільки лад.... А от поляки/австріяки/румуни/угорці - пробували переконати українців що католицизм це добре... і в них так і не вийшло.. Може тому ти сьогодні не москаль ?
та переводь куди хочеш. Не було таких 15 х різників) це казочки . В львові повно здорових вгодованих бугаїв а ти збираєшся воювати безногими інвалідами і 15 річними дівчатами? Стратег!