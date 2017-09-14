RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:05

  Banderlog написав:Та і прикритись сусідами ірану ізраелю не вийде. Іспанія відмовила штатам в своїх базах .

Іспанія не відмовляла штатам в базах, лише не будуть надавать бази для атаки на Іран
В інших випадках, велкам
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:06

ціль ппо

  sashaqbl написав:
  flyman написав:може вибили, а може воно сховалося і чекає коли вже нагло літаки пролітатимуть думаючи що його нема, а вона вжуххх і є

Думаю, що ні американці, ні ізраїльтяне не будуть, як москалі, літати, думаючи, що ППО нема. Тому без варіантів.
Та й ховання ППО в кращому випадку дасть можливість уразити кілька літаків із засідки. Але не прикрити узбережжя. Та й сенс у ППО, як буде втрачено пускові для ракет. А пускові зараз вибивають методично

Ціль ппо прикрити те що воно має прикрити, а не збивати те що літає.

Допустим, втрачено пускові для ракет, а для Шахедів? А якщо пускова це катапульта на двоосевому возі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 бер, 2026 16:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ціль ппо прикрити те що воно має прикрити, а не збивати те що літає

Тоді воно не має ховатися, а має прикривати
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран атакував дронами Азербайджан: впали біля аеропорту та школи – відео
Близько полудня 5 березня Іран уперше атакував дронами Азербайджан, унаслідок чого постраждали двоє людей, є пошкодження. У Міністерстві закордонних справ країни засудили напад і викликали посла.

Один дрон врізався в будівлю термінала аеропорту Нахічеванської Автономної Республіки, а інший безпілотник упав поруч із будівлею школи в селі Шекарабад.


Іран тупо б"є по всім, хто має напогані стосунки з США
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:10

список

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Ціль ппо прикрити те що воно має прикрити, а не збивати те що літає

Тоді воно не має ховатися, а має прикривати

в тебе є список з гербовою мокрою печаткою КСІР що має бути прикрите?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 05 бер, 2026 16:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна серйозно пошкодила фрегат "Адмірал Ессен", він уже не може пускати ракети – джерело
За його даними, удар припав по середній надбудові корабля, внаслідок чого:

→ вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
→ пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
→ було уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
→ ймовірно, було пошкоджено оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.
...
Унаслідок удару корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.


  ЛАД написав:Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А якщо пускова це катапульта на двоосевому возі.
Шахед летить з швидкістю 200км/год , сучасний винищувач 2000 км/год....
Якщо ППО точки запуску шахеда відсутнє то запустити шахед можна з візка...але при цьому ставши смертником
+ сам запуск шахеда потребує мінімум 15-20 хвилин щоб долетіти до корабля (нафтовоза) , і якщо в протоці буде стояти парочка есмінців - то толку від шахедів-нуль.
Можна спробувати запустити ракету, але ракета це вже не візок а тому при домінуванні в повітрі розвідувальних дронів- навряд чи в когось вийде витягнути з укриття пускову ракети і безперешкодно запустити..

Це тільки в Ладів - вибите ППО корабля- не створює проблем для запуску Калібрів..
А якщо це порівнювати з боксером - то цікаво скільки протримається на рингу сліпий боксер?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:27

  sashaqbl написав:
  flyman написав:може вибили, а може воно сховалося і чекає коли вже нагло літаки пролітатимуть думаючи що його нема, а вона вжуххх і є

Думаю, що ні американці, ні ізраїльтяне не будуть, як москалі, літати, думаючи, що ППО нема. Тому без варіантів.
Та й ховання ППО в кращому випадку дасть можливість уразити кілька літаків із засідки. Але не прикрити узбережжя. Та й сенс у ППО, як буде втрачено пускові для ракет. А пускові зараз вибивають методично

Вряд ли, конечно, ПВО "сховалось". :)
А вот насчёт береговых укреплений встречал сообщения, что Иран активно строил последние годы хорошо укреплённые и замаскированные. Обнаружить и уничтожить их не так легко.
Так что освободить Ормузский пролив для свободного прохода танкеров будет очень сложно.
И не знаю, какая точность у иранских ракет, но танкер цель большая (правда, движущаяся), можно попасть и при стрельбе не береговыми ракетами, которыми сейчас Иран обстреливает окружающие страны. Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 бер, 2026 16:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И не знаю, какая точность у иранских ракет, но танкер цель большая (правда, движущаяся), можно попасть и при стрельбе не береговыми ракетами, которыми сейчас Иран обстреливает окружающие страны. Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.

Я думаю, що якщо на кожен пуск ПКР буде прилітати десяток протибункерних бомб, то Іран швидко видохнеться. Блокування протягнеться максимум пару тижнів.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.
Колись , 35 років тому мене вчили шукати першинги США....
Головна увага на цих навчаннях приділялась перехрестям на дорогах... Ракета штука довга, не на кожному перехрестку зможе повернути.
Так от тоді ( БПЛА ще не було , а роздільна здатність спутників ще не покривала всю територію) - робилось дуже просто
а - визначались перехрестя через які ворог міг провозити свої ракети
б - так як таких перехресть виявилось мізер , то фактично один взвод спецрозвідки (7 груп по 5 чоловік) перекривали фронт довжиною і глибиною в 50 км .
Далі справа техніки..
Оди запуск може пройде ( той де ракета замаскована на бойовій позиції).. під час спроби запуску або після запуску точка буде знищена...
А враховуючи сьогоднішній штучний інтелект , який візьме на себе інтендифікацію усіх точок в яких можна щось заховати з подальшим постійним спостереженням.. - то шкода мені прихильників айятол..

ПС
Не був на побережжі Ормунського проливу а тому не знаю який там рельєф... але чомусь мені здається що там не всі 100 км прибережний пляж...
budivelnik
