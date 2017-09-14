в). Мерц попередив Трампа про "серйозну небезпеку для України та Європи загалом" політики умиротворення путіна, яку проводить Президент США, та заявив, що у Америки, на його думку, не залишилося вибору - або Трамп вирішує максимально підвищити тиск на москву у координації з Європою, або Європа буде вимушена прийняти пропозицію Китаю, яку Канцлер отримав у Пекіні, та погодитися з роллю Китаю як головного модератора та посередника у переговорах між Європою, Україною та рф щодо завершення війни. .
Бандерівці з пущі вже готові пам'ятники леніну повертати на площі українських міст? Тобто повернутися на початок грудня 2013, коли Янукович поїхав до Сі у Пекін за тіє ж самою модерацію та посередництвом? Бо виходить, що 13 років історії, 100+ тис. км , міліони життів та поламаних доль коту під хвіст пішли.
