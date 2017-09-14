В Персидском заливе в ночь на четверг были подбиты еще два танкера; общее число танкеров, поврежденных с начала войны, достигло девяти. Цены на нефть продолжают расти.



Во втором часу ночи по местному времени танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских остров был поражен, по предварительным оценкам, иранским морским дроном возле иракского порта Хор-аз-Зубейр на самом севере Персидского залива.



Компания-владелец судна заявила, что у танкера, вероятно, пробит корпус, и из одного из танков вытекает балластная вода.



Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что это был американский танкер, и что он загорелся.



Примерно три часа спустя неизвестное пока средство поражения ударило в левый борт танкера, стоявшего в 30 морских милях (56 км) от кувейтского порта Мубарак-аль-Кабир.



Как сообщила британская компания United Kingdom Maritime Trade Operations, в результате мощного взрыва судно получило пробоину, и в море вытекает нефть.



Как напоминает агентство Reuters в обзоре ситуации в нефтяной отрасли в Персидском заливе, с субботы, с начала ударов США и Израиля по Ирану, в заливе были повреждены уже девять танкеров.



По подсчетам агентства, из-за фактического перекрытия выхода в океан, Ормузского пролива, в заливе сейчас скопились и стоят на якоре около 200 судов с нефтью и сжиженным газом. Еще сотни судов стоят с другой стороны пролива, ожидая, когда можно будет пройти в порты Персидского залива за грузом.