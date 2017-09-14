Додано: Пон 16 бер, 2026 01:31

Расходы на питание в Украине составляют значительную часть бюджета: около 41-45% доходов уходит на продукты и напитки. В начале 2026 года на одного человека в месяц в среднем тратится около 10–12 тыс. грн, а семье из четырех человек требуется до 45 тыс. грн

- Бюджет на семью (4 человека): До 45 тыс. грн в месяц, при активном использовании кафе сумма может быть выше.

По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за первый квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 40,0%.

По подсчетам социологов, более 70% расходов украинцев приходится на продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорт.

За период полномасштабной войны стоимость продуктов в Украине выросла примерно на 74%.

В феврале 2019 года килограмм мороженой рыбы стоил в среднем 75,58 грн. В 2022 году цена выросла до 103,70 грн, в 2024 году — до 164,87 грн, а в 2026 году украинцам приходится платить уже около 228,11 грн за кг.

Несмотря на все, рост цен продолжает давить на бюджеты украинцев, тогда как повышение зарплат часто не успевает за инфляцией. Люди вынуждены менять структуру расходов: экономить на непродовольственных товарах, откладывать крупные покупки и искать более дешевые альтернативы.

Заметьте! Минимальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2684 гривны. На еду у украинцев уходит – 41,6% от общего бюджета – 108 долларов.

Меньше всего на питание тратят в таких странах:

США – 6,7%;

Сингапур – 8,4%

Великобритания – 8,7%;

Ирландия – 9,2%;

Швейцария – 9,9%

Выяснилось, что среди жителей других стран, где проводились исследования, украинцы больше всего тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66% и в два раза больше среднего мирового показателя. Оказалось, что Украина — единственная из исследуемых стран, где расходы на еду превышают 50%

, надоели ваши доставания. Вот что даёт минутный поиск в гугле.ИИ:Интересно, как это посчитано. Если "45 тыс. грн в месяц" это 45%, то средний бюджет семьи из 4 чел. 100 тыс. Ну-ну.По данным Госстата за 2020:Вот немного другое, но всё же:Статья от 1 января 2025. Там больше о прогнозах о росте цен. Можете посмотреть, оправдались ли.Вот что пишет "Фокус":Надеюсь, понимаете, что рыба не красная.Вот тут -- несколько странная, на мой взгляд фраза:Если учесть, что статья от 21 августа 2023 и курс тогда был 36,57, то 108 долл. это 3950 грн. Прожить, конечно, можно было, но достаточно скромно. Вряд ли это была средняя сумма. И я не помню точно, какие тогда были зарплаты, но получается, что средний доход на человека был 9500. Т.е.на семью из 4 чел. почти 40 тыс. Как-то многовато для августа 2023.Но если даже ориентироваться на Госстат, то 40% не очень далеко от 50%. И это всё же цифра за 2020, а опережающая инфляция по продуктам питания, видимо, увеличила эту цифру.Кстати, по последней ссылке есть цифры и по другим странам:Там есть цифры и значительно выше. В слаборазвитых странах. Можете посмотреть, если интересно.Но вы, конечно,можете рассказать, что я не прав и 40% намного ниже, чем 50%.Хотя я не стал приводить оценки людей, которые считают, что на семью из 4 чел. в среднем уходит 40 тыс. Например, здесь -. Но это слова.На прощанье ещё одна цитата:Не знаю, из какого исследования такая цифра.