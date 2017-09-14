Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:54

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:питання до знавців: яка зброя у ССО на відео

https://t.me/c/1576192093/28834

Одеса зранку після нічної атаки


https://t.me/c/1576192093/28840

Приватна група


Про що саме ?

Армія РФ масовано атакувала Одесу: є влучання у житловий комплекс і постраждалі (фото)
Оновлено 01:25: За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, було пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. В результаті ворожої атаки вникли пожежі, які оперативно ліквідовані.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:08

  Banderlog написав:Но зараз поза великими містами стають недоступними освіта, медицина, безпека.
В селах нема поліклінік, стадіонів, шкіл, участкових...


У закладі були хороший ремонт і новий харчоблок: подробиці атаки на ліцей на Чернігівщині
Пізно ввечері ворожі війська трьома «геранями» знищили Авдіївський ліцей у Понорницькій громаді. Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси.

За інформацією голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, діти там навчалися очно і тільки нещодавно перейшли на змішаний формат – через часті повітряні тривоги.

У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Були.


"Освіта недоступна" ... в окремому ліцеї була доступна ... була ...
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:15

ИРАН
• 18 марта были атакованы части иранского газового месторождения Южный Парс и перерабатывающий центр Асалуйе , однако масштабы ущерба остаются неясными, сообщили государственные СМИ.
• Иран прекратил поставки природного газа в Ирак после того, как перенаправил его на внутреннее потребление, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иракский чиновник.
• Ранее Израиль наносил удары по топливным складам на территории материкового Ирана, в то время как Соединенные Штаты наносили удары по своим военным целям на острове Харг, главном нефтеэкспортном терминале Ирана.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
• 19 марта беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод SAMREF, принадлежащий компаниям Aramco и Exxon. Размер ущерба оценивается, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.
• Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, до приблизительно 8 миллионов баррелей в сутки, после снижения производства на двух морских месторождениях.
• Королевство также приостановило работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре мощностью 550 000 баррелей в сутки и перенаправило часть экспорта сырой нефти в Красное море.
• Саудовская система ПВО перехватила баллистическую ракету, нацеленную на Янбу, ныне единственный экспортный пункт страны по сырой нефти. Погрузки там были ненадолго приостановлены .

КУВЕЙТ
• 19 марта беспилотники атаковали оперативные подразделения нефтеперерабатывающих заводов Kuwait Petroleum Corporation в Мина-аль-Ахмади и Мина-Абдулле, вызвав пожары на обоих объектах.
• Кувейт уже сократил добычу нефти и объявил форс-мажорные обстоятельства.
КАТАР
• В результате ракетных ударов, нанесенных рано утром 19 марта, были повреждены несколько объектов QatarEnergy LNG, что составляет 17% от экспортных мощностей компании.
• Компания Shell сообщила о приостановке производства на своем заводе по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Рас-Лаффане после получения повреждений.
• Катар приостановил работу установок по производству СПГ еще 2 марта и объявил форс-мажор в отношении поставок СПГ 4 марта, что нарушило поставки, эквивалентные примерно 20% мирового объема торговли СПГ.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
• Газоперерабатывающий комплекс «Хабшан», один из крупнейших в мире, мощностью 6,1 миллиарда стандартных кубических футов в сутки, был остановлен 19 марта после инцидентов, вызванных обломками перехваченных ракет.

• Нефтяное месторождение Баб также стало целью атаки.
• Добыча нефти в ОАЭ, третьем по величине производителе в ОПЕК, сократилась более чем вдвое . Компания ADNOC закрыла нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе мощностью 922 000 баррелей в сутки, а экспортный терминал в Фуджейре неоднократно подвергался нападениям .
• 12 марта компания TotalEnergies сообщила о потере 15% своей добычи на Ближнем Востоке, включая шельф ОАЭ.
ИРАК
• Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил добычу на своих основных южных нефтяных месторождениях на 70% — с 4,3 млн баррелей в сутки до примерно 1,3 млн баррелей в сутки.
• Во вторник Багдад заключил соглашение о возобновлении экспорта нефти с месторождений Киркука на севере страны по трубопроводу в Турцию.
БАХРЕЙН
• 9 марта бахрейнская компания Bapco Energies объявила о форс-мажоре после нападения на свой нефтеперерабатывающий завод Sitra мощностью 380 000 баррелей в сутки.

ПЕРЕВОЗКИ не цитирую, ничего нового)

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
• Цены на нефть марки Blyeast достигли рекордных максимумов .
• Цены на дизельное топливо в США превысили 5 долларов за галлон лишь во второй раз за всю историю наблюдений, а цены на бензин поднялись выше 3,70 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года.
• Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Японии , сократили объемы переработки или объявили форс-мажорные обстоятельства на фоне нехватки сырья, такого как нафта.
• Китай запретил экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.
• В Индии призвали потребителей экономить энергию и избегать панических закупок.
• Южная Корея впервые за 30 лет установила предельные внутренние цены на топливо и ограничила экспорт нафты.
• Международное энергетическое агентство рекомендовало высвободить 400 миллионов баррелей из мировых запасов — это крупнейший подобный шаг в его истории.
• Вашингтон временно ослабил санкции в отношении российской нефти.
Репортаж
https://www.reuters.com/business/energy/us-israeli-war-iran-causes-major-oil-gas-disruptions-2026-03-18/
В данный момент брент - 111,64 долл., WTI - 96,53 долл.
6
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:20

  ЛАД написав:

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Цены на дизельное топливо в США превысили 5 долларов за галлон лишь во второй раз за всю историю наблюдений, а цены на бензин поднялись выше 3,70 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года.
https://www.reuters.com/business/energy/us-israeli-war-iran-causes-major-oil-gas-disruptions-2026-03-18/
В данный момент брент - 111,64 долл., WTI - 96,53 долл.


Хитрий план Трампа (с) Андрійко777
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мавпочка зірвалася з ланцюга": Z-блогер опинився у психлікарні за критику Путіна, – ЗМІ
Z-блогер Ілля Ремесло, який два дні тому "підірвав" Рунет визнанням того факту, що Володимир Путін є "воєнним злочинцем і злодієм", вже відправлений до психіатричної лікарні. Про це повідомляють інші Z-блогери та ЗМІ.

"З місць повідомляють, що Іллю Ремесло, який вчора бешкетував на всю Телегу, вчора ж увечері госпіталізували до пітерської Психіатричної лікарні № 3. (...) Мабуть, найлогічніший крок. У тому випадку, коли ваша циркова мавпочка зірвалася з ланцюжка і сипле революційними гаслами", – пише блогер Олександр Картавих.

Провладний паблік Baza повідомляє, що блогер перебуває у стаціонарі 16-го відділення, куди направляють чоловіків із "симптомами психотичного розладу, що проявилися вперше".


Каральна психіатрія в дії ... )
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:34

В Рас-Лаффане перерабатывается около пятой части мирового объема сжиженного природного газа. Также было совершено нападение на главный порт Саудовской Аравии на Красном море, куда страна смогла перенаправить часть экспорта, чтобы избежать закрытия Ираном Ормузского пролива в Персидском заливе.
Кажущиеся точными удары подчеркнули сохраняющуюся способность Ирана взимать высокую цену за американо-израильскую кампанию, а также ограниченность возможностей противовоздушной обороны в защите одного из наиболее ценных и стратегически важных энергетических ресурсов региона Персидского залива.
.......Цены на газ в Европе выросли на 25%, а фьючерсы на нефть марки Brent — почти на 6%, достигнув отметки в 113 долларов к 13:00 по Гринвичу после кратковременного скачка примерно на 10%. С начала войны 28 февраля цены на газ в Европе подскочили более чем на 60%.
https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-vows-no-more-attacks-by-israel-iran-gas-field-after-it-violently-lashed-2026-03-19/

Там же:
Трамп заявляет, что Израиль действовал в одиночку при нападении на газовое месторождение.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имели предварительной информации об атаке Израиля на газовое месторождение Ирана и что Катар — близкий партнер США и место расположения крупнейшей американской авиабазы ​​в Персидском заливе — не был в этом замешан.
«Израиль, разгневанный произошедшим на Ближнем Востоке, жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране», — написал Трамп в своем аккаунте X.
Он заявил, что Иран «неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского газоперерабатывающего завода по производству сжиженного природного газа».
Три израильских источника заявили, что нападение было совершено с его согласия, но вряд ли повторится .
Подробнее здесь - Несмотря на заявления Трампа, израильские официальные лица утверждают, что США знали об ударе по иранскому газовому месторождению.И кто врёт?
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:40

Трамп врёт - это аксиома ...

Трамп уже хочет дистанцироватся от всего происходящего на Ближнем Востоке, хотя сам он это всё и начал
И "всех победил"

"Трамп розірвав в шмаття стратегічного партнера росії" (c) Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:45

В ходе обоих слушаний (в Конгрессе) Габбард заявила, что только Трамп может определить, угрожает ли Соединенным Штатам непосредственная опасность.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-israeli-war-aims-iran-are-not-same-gabbard-says-2026-03-19/
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:47

Сподобалось з Інету:
Донедавна вважалось, що існує 3 види людиноподібних мавп, це
горила, орангутанг, шимпанзе.
Нещодавно було знайдено представника 4-го виду, це орангуТрамп.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:50

  ЛАД написав:
В ходе обоих слушаний (в Конгрессе) Габбард заявила, что только Трамп может определить, угрожает ли Соединенным Штатам непосредственная опасность.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-israeli-war-aims-iran-are-not-same-gabbard-says-2026-03-19/

Трамп все ближче до того, щоб його сцяними тряпками вигнали ...
