Згідно з першим сценарієм, війна в Ірані закінчується до середини квітня. Ціни на нафту на світових ринках зростають приблизно до 100 доларів за барель, ціни на газ також підвищуються. Замість очікуваних на 2026 рік приблизно 99 млрд доларів РФ отримує 169 млрд доларів тільки від експорту нафти; продаж газу приносить ще 50 млрд доларів. Таким чином, доступні для Кремля доходи від сировини збільшуються загалом на 84 млрд доларів.
За другим сценарієм війна затягується до кінця травня. "Ціни на нафту тимчасово піднімаються до 140 доларів, але потім швидко падають, оскільки видобуток у регіоні та судноплавство в Ормузькій протоці відносно швидко відновлюються. До кінця року Кремль отримає за цим сценарієм приблизно на 161,3 млрд доларів більше, ніж очікувалося б без війни з Іраном. Державні доходи зростуть на 97 млрд доларів", - йдеться у статті.
Згідно з ще одним сценарієм, війна триватиме до кінця вересня. У цьому випадку ціни на нафту можуть зрости до 150-200 доларів за барель. До кінця року продажі нафти і газу принесли б Росії близько 386,6 млрд доларів. Податкові надходження Кремля від торгівлі сировиною сягнули б 212,5 млрд доларів.
У своїй публікації Трамп стверджував, що Америка "дуже близька" до досягнення своїх цілей у війні з Іраном й наразі розглядає можливість згортання своїх масштабних військових зусиль на Близькому Сході.
Так наче він вже всіх переміг ... )
З-поміж іншого, Трамп заявив: "Ормузьку протоку доведеться охороняти й патрулювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються – Сполучені Штати цього не роблять! Якщо попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузу, але це не буде необхідним, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована. Важливо, що для них це буде легка військова операція".
АндрейМ написав:На жаль, в українському суспільстві "сильні люди" асоціюються виключно з фізичною силою. Це - не так в реальному житті. В будь-якому випадку, Ви можете бідкатись з приводу того, що я або інші, на Вашу думку, слабкі, але примус жодним чином не змінить природу конкретної людини.
Ти тупий єблан, якщо так вважаєш. Бо мій перший командир роти - це тендітна дівчинка яка точно набагато менша і набагато слабша фізично за тебе.
Це прапорщики не можуть зрозуміти - история сегодня не заканчивается. Да, в Европе сегодня взяли курс на объединение. Тем не менее, и сегодня в мирной и "объединённой" Европе возникают проблемы с национальными движениями - то в Каталонии, то в Ирландии. Что будет завтра не мзвестно. С какими вызовами с юга столкнётся Европа, тоже. Да и внутри ЕС не всё гладко. "ізолювати той самий китай і розвалити педерацію з іраном" - это, конечно,элементарные задачи. Завтра-послезавтра будут решены. Королева Виктория хотела обспечить мир в Европе за счёт междинастических браков. Да вот внучок (кайзер Вильгельм ІІ) подвёл. Потом хотели обеспечить мир с помощью Лиги Наций. Но что-то пошло не так. Ещё одна попытка - ООН. Опять как-то не очень удачно. Теперь надежда на "мирового полицейского"? И минтересно, если завтра этому "мировому полицейскому" захочется забрать не нефть на 14 млрд. у Ирана, а что-нибудь у нас, что скажет будивельник? "А нас-то за что?"
budivelnik написав:Зараз у світі плюс/мінус 200 держав на 6 континентах В Європі є тільки орбанівська Угорщина з фантомними болями по Австро-Угорській імперії з претензіями до сусідів (Сербії, України , Румунії) І Сербія до територій які колись були підвласні Югославії... Ясно що ці два особої погоди не роблять
А ще трамп хоче греннландію... а що він завтра захоче хз. Європа судячи з усього крен вправо проскочила вже. Але хз, що буде через пару років. Так що ЛАД таки правий
АндрейМ написав:І що??? Ви самі доводите, що гендерні стереотипи - дурість, вигадана людством. Звичайно, є жінки, які без проблем йдуть воювати, а є чоловіки, які ніколи воювати не будуть. Ви "відкрили Америку" цим?
Це доводить що ти довбойоб, коли сказав, що в моєму повідомленні мова йшла про фізичну силу. Мова йшла про ти, чи ти моральне чмо чи ні.
ЛАД написав:Человек никак не может, а, скорее, не хочет понять, что пока нет "Мирового правительства" и существуют отдельные независимые национальные государства, несмотря на "сучасність суспільства, рівня рівності, прав, свобод і автономності", ничего не изменится. Будут происходить войны и во время войн будет мобилизация.
Войны, наверное, будут, хотя хотелось бы, чтобы их не было, но будет ли ответом на них мобилизация и тем более в том виде, в котором она происходит в Украине - не уверен и также надеюсь, что нет.
Продолжайте надеяться. Но уверяю вас, что при необходимости будут.
ЛАД написав:И те государства, которые не смогут этого сделать, просто погибнут и будут порабощены "отсталыми" и "средневековыми" на его взгляд.
Эти же "отсталые" и "средневековые" страны имеют намного более высокую рождаемость в то время, как цивилизованные страны, которые достигли высокого уровня "равноправия, свободы и автономности", вымирают. Украина вымирает быстрее всех.
Вообще-то, под "отсталыми" и "средневековыми" я подразумевал совсем не те страны, в кот. высокая рождаемость - недаром поставил кавычки. А те, которые могут позволить себе вести войну и, при необходимости, мобилизацию. Например, РФ.
ЛАД написав:Без мобилизации Украина уже давно бы капитулировала без всяких условий. Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам. Для Андрея это, вероятно, безразлично.
Я не знаю капитулировала бы Украина без мобилизации; я - не военный, поэтому в таких вопросах не разбираюсь, но не только лишь условному "Андрею" должно быть небезразлично. Всей стране, всему обществу должно быть небезразлично.
Для ответа на этот вопрос не надо быть военным специалистом. Достаточно иметь голову. Если на фронте нет людей, то враг может пройти по территории парадным маршем, кое-где натыкаясь на очаги сопротивления, с которыми достаточно несложно справиться. И да - должно быть небезразлично всему обществу. Но каждый человек решает этот вопрос самостоятельно. "Каждый умирает в одиночку". Но при необходимости его принуждают.
Парторг , ти спочатку глянь назад в історію Потім дивись на сьогодні і тоді зможеш ПРИПУСТИТИ що нас чекає завтра 1 Всі попередні ОБЄДНАННЯ національних Держав відбувались ВИКЛЮЧНО шляхом військового захоплення ... тобто до 1900 року це те що пробує сьогодні зробити педерація 2 З 1900 до 1990 велика частина розєднань відбувалась СИЛОВИМ методом (набуття незалежності шляхом воєн між складовими національних Держав...
А тепер покажи мені приклади СИЛОВОЇ зміни кордонів після 2000 року не від країн ізгоїв ? В тебе залишився тільки приклад прибамбашених педераційників... але ж ти цього не в стані побачити Звідси висновок- прапорщик в порівняннні з совком - інтелектуал.