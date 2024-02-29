ДУБАЙ, 24 марта (Reuters) - Внезапная пауза Дональда Трампа в противостоянии с Ираном последовала за предупреждениями стран Персидского залива о том, что война переходит в гораздо более опасную фазу, и растущими опасениями среди официальных лиц в регионе, что Вашингтон неправильно оценил готовность Тегерана к эскалации, сообщили региональные источники и аналитики. По данным трех региональных источников, пожелавших остаться анонимными из-за деликатности вопроса, арабские государства Персидского залива прямо предупредили его, что удары США по иранским электростанциям спровоцируют ответные действия Ирана по их собственным жизненно важным энергетическим и опреснительным установкам. .........«Трамп совершенно просчитался, когда сказал: „У вас есть 48 часов, чтобы открыть пролив“», — заявил Алан Эйр, бывший американский дипломат и эксперт по Ирану. «Как только стало ясно, что Иран всерьез намерен нанести удар по энергетической инфраструктуре Персидского залива в ответ, ему пришлось отступить».
ВАШИНГТОН, 25 марта (Reuters) - Пентагон заявил в среду, что достиг рамочного соглашения с компанией BAE Systems (BAES.L)., открывает новую вкладку, Lockheed (LMT.N), открывает новую вкладкуи Honeywell (HON.O), открывает новую вкладкудля наращивания производства боеприпасов для оборонных систем в рамках усилий по переводу вооруженных сил США на «боевое положение».
ДУБАЙ/ТЕЛЬ-АВИВ/ИСЛАМАБАД, 25 марта (Reuters) - Иран по-прежнему рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, несмотря на первоначальную негативную реакцию, сообщил в среду агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник, указав, что Тегеран пока не отклонил его полностью. Иранские чиновники публично резко критиковали перспективу любых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако очевидная задержка с предоставлением официального ответа Пакистану, который от имени Вашингтона представил предложение из 15 пунктов , по-видимому, свидетельствует о том, что по крайней мере некоторые деятели в Тегеране, возможно, рассматривают такой вариант. .........Высокопоставленный пакистанский сотрудник службы безопасности заявил, что Пакистан связался с министром иностранных дел Ирана и до сих пор ожидает официального ответа. Второй пакистанский источник заявил: «Иранцы сказали нам, что свяжутся с нами сегодня вечером. СМИ сообщают, что они ответили отказом. Но мы не получили никакого официального подтверждения от Ирана. Поэтому мы просто ждем. Все они действуют подпольно, и связь с ними представляет собой большую проблему».