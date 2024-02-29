fler написав:Дуууже смішно. Послухай ці пару хвилин, зрозумієш дещо. Фактично від нас хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу за просто так. https://t.me/novostiniko/76107
Да что ж такое . 5й год потужных перемог и раскрытия кластеров, а переговорные позициии движутся в проотивоположнои направлении от кофе на айпетри? Или не в противоположном? Что значит за "просто так" ? США готовы дать 15 летние гарантии. Запрета на армию и интеграцию в Европу тоже нет. В чем проблема? За клочок выжженой земли получить мир и омриянную евроинтеграцию Или нет никакой евроинтеграции, а Европе Украина нужна лищь источник дешевых солдат и рабочей силы без имущества и права голоса и так всегда оно было, как предупреждали умные люди ?
Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму. Зеленському просто потрібен "мир" такий, щоб він виглядав хоч трошки як перемога. Тому він носиться з цими "гарантіями" вже не перший рік. Потім він скаже щось типу:"Ми території втратили, зате здобули гарантії безпеки від самих США". Але коли РФ нападе знову(я в це не вірю, але припустимо) то ці "гарантії" нічого не означатимуть. Але Зеленського вже тоді не буде і відповідати не буде кому.
Так вже ж з майже усіма карїнами підписав купу договорчиків про безпеку ще в 24-му, де передбачені консультації впродовж 48 годин
А вони в природі існують ті гарантії ? Вже і щодо НАТО великі сумніви Взагалі, ті "гарантії» — питання дискусійне. З одного боку, для влади потрібно ЖПП (жо**прикриваюче письмо) що в них є якісь дипломатичні успіхи, і то норм. З іншого - перебільшення значення таких гарантій у суспільній свідомості може призвести до політичних ілюзій, і далі. невірних рішеннь. Що і відбувалося з БМ. Тому,враховуючи виявлену геополітичну незацікавленність в Україні з боку євроатлантичної спільноти, достатньо відсутності лімітів на ЗСУ та свободу у військово-технічному співробітництві
А вони в природі існують ті гарантії ?
Не існують
