Додано: Пон 30 бер, 2026 01:02
Shaman написав:
..........
ЛАД все багато й простіше - закінчення війни зараз залежить лише від Раші на поточний момент. й чим швидше там зрозуміють, що втрат набагато більше, ніж надбань - може тоді хтось поясніть цареві, що треба щось міняти та зупинятись. й можуть пояснити, шарфіком або табакеркою, а можуть й в підвал будинку чергового Іпатьєва відвести. диктатури вони такі. а так ресурсів ще вистачає, щоб обстрілювати Україну та купувати чергове м'ясо на забій. але це все одно нічого для Раші не дає...
поки найвірогідніше війна закінчиться через Рашу - але ніяких 10 років чи навіть 5 - не буде. але США зараз послаблює тиск, а не посилює, нажаль...
Вот поэтому я и просил ваше личное мнение
, а не перечисление вопросов, которые может поставить РФ для заключения мира.
Вы в очередной раз подтверждаете, что вы за продолжение войны до краха РФ. Экономического, политического, развала и т.д. Варианты на выбор.
Другого выхода вы просто не видите.В принципе
все ваши варианты возможны.
Но вы знаете. в советские времена был такой анекдот или шутка:
- В принципе у нас всё есть.
- Да? А где этот принцип?
Очень похоже.
А вообще, я вам искренне завидую. Без шуток.
В детстве я верил в Дела Мороза, позже в то, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Во "вторую Францию" я уже не верил.
А вам удалось сохранить детскую веру и наивность. Хотя, как понимаю, вам уже идёт 5-й десяток. Завидую.
Додано: Пон 30 бер, 2026 01:40
Hotab написав:ЛАД
Давайте приведу пример.
Які взагалі критерії «окупації» на вашу думку?
Я крім «суспільного сприйняття більшістю» не можу і придумати.
Прибалти в своїх підручниках прописали що радянська епоха була «окупацією». Очевидно для більшості корінних це прийнятно. Росіянам, які понаїхали за роки «під рФ» звісно неприємно.
Это сложный вопрос.
Так сходу даже не отвечу.
Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее. До этого оккупация, по-моему, совершенно абстрактное понятие.
Пример из Африки. Представим себе, что тутси завоевали независимость и создали своё государство. Кого они должны считать оккупантами до образования государства?
Какая оккупация в Европе в средние века?
Были всякие княжества, герцогства и пр. Какой-то герцог посильнее победил соседа и заставил его принять вассалитет. Ну и ладно. Но оккупацией это точно не было.
Поэтому явно неудачный пример с финнами.
Были там до шведского владычества относительно отсталые племена - финны , тавасты и карелы. Никакого государства там не было. Шведы покорили эти племена и включили их в своё государство. Дальнейшее развитие происходит по-разному (не знаю, от чего это зависит). Бывает ассимиляция, бывает сближение и образование единой нации, а бывает, что в результате развития народы сильнее расходятся. С финнами случился последний вариант. И уже через 200 лет они получают статус равноправной шведской провинции. В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:16
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
ЛАД все багато й простіше - закінчення війни зараз залежить лише від Раші на поточний момент. й чим швидше там зрозуміють, що втрат набагато більше, ніж надбань - може тоді хтось поясніть цареві, що треба щось міняти та зупинятись. й можуть пояснити, шарфіком або табакеркою, а можуть й в підвал будинку чергового Іпатьєва відвести. диктатури вони такі. а так ресурсів ще вистачає, щоб обстрілювати Україну та купувати чергове м'ясо на забій. але це все одно нічого для Раші не дає...
поки найвірогідніше війна закінчиться через Рашу - але ніяких 10 років чи навіть 5 - не буде. але США зараз послаблює тиск, а не посилює, нажаль...
Вот поэтому я и просил ваше личное мнение
, а не перечисление вопросов, которые может поставить РФ для заключения мира.
Вы в очередной раз подтверждаете, что вы за продолжение войны до краха РФ. Экономического, политического, развала и т.д. Варианты на выбор.
Другого выхода вы просто не видите.В принципе
все ваши варианты возможны.
Но вы знаете. в советские времена был такой анекдот или шутка:
- В принципе у нас всё есть.
- Да? А где этот принцип?
Очень похоже.
А вообще, я вам искренне завидую. Без шуток.
В детстве я верил в Дела Мороза, позже в то, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Во "вторую Францию" я уже не верил.
А вам удалось сохранить детскую веру и наивность. Хотя, как понимаю, вам уже идёт 5-й десяток. Завидую.
ЛАД, я не бачу ваших пропозицій - знову обговорення мене. мені це не потрібно, хочу почути ВАШУ думку з КОНКРЕТНИМИ пропозиціями. або відповідь - пропозицій в ЛАДа немає, треба щось робити взагалі. теж позиція - критикую, але свого запропонувати не можу. доволі розповсюджено.
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:17
ЛАД написав:
[
Вы же всё-таки не будивельник, чтобы так прямолинейно оценивать историю Финляндии.
Мне даже неудобно вам объяснять этот вопрос.
Давайте приведу пример.
Есть такой народ - дравиды (Ю. Индия).
Если завтра они вдруг решат отделиться от Индии и создать собственное государство (этого не случится, но предположим), они будут рассматривать свою историю до этого как оккупацию? Очень сильно сомневаюсь.
Такой же пример с валлийцами.Каталония даже вроде как стремится отделиться от Испании.
Её модно/нужно считать оккупированной страной?
Мог бы привести ещё кучу примеров, но, думаю, достаточно.
референдум показав, що каталонці не бажають відділятись від Іспанії
чому? тому що їм показали всі переваги "незалежності" і всі недоліки
переваги єдині: не треба віддавати більше податків у Мадрид, ніж отримувати
від нього коштів
недоліки: втрата ринків ЄС і світових(частково)
-якщо незалежність, то мита на кордоні до Іспанії, і до решти країн ЄС
-незалежність мають визнати більшість країн світу (а не тільки рф, чи КНДР), так тим же росіянам доведеться робити дві візи, замість одної
-великі світові компанії типу MEARSK можуть оминати порти Каталонії (Barcelona , Ginesta)
-проблеми з навчанням, працевлаштуванням у країнах ЄС (також в Мадриді)
стосовно Індія, це країна сміттєзвалище,
в більшості локацій на рівні Африки, ненавиджу індиків
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:27
ЛАД
якщо підсумувати ЛАДа - окупація, це й не окупація взагалі, а так допомога відсталим націям. тоді ЛАД треба бути послідовним - Британська імперія - це промінь світла для різних відсталих народів. та й Наполеон привносив революційні ідеї для реакційних монархій.
але країни Балтії тоді все одно можуть казати про радянську окупацію.
й доля поневолених народів залежить від політики центру. Річ Посполита та Велике князівство Литовське мали широкі права окремих націй. Австро-Угорщина - так само. а Російська імперія завжди - одна мова, одна церква - іншим народам нічого не світило, лише русифікація.
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:49
ЛАД написав:
В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.
Фінляндія перебувала у складі Російської імперії як автономне Велике князівство Фінляндське з 1809 по 1917 рік після перемоги Росії у війні проти Швеції. Вона мала особливий статус, власні закони, парламент (з 1906 р.) та валюту, користуючись значною внутрішньою автономією, яку Росія намагалася обмежити лише наприкінці XIX — на початку XX століття. Ключові аспекти періоду (1809–1917):
Отримання автономії: Після Російсько-шведської війни (1808–1809) Олександр I підтвердив права та привілеї фінського народу, зробивши Фінляндію Великим князівством.
Столиця: У 1812 році Олександр I переніс столицю з Турку до Гельсінкі (Гельсінгфорс), щоб віддалити її від шведського впливу.Спеціальний статус:
Фінляндія мала власну валюту (марку, введена у 1860 р.), пошту, митницю та збройні сили. Вона не входила до складу Російської імперії як звичайна губернія.Русифікація: Наприкінці XIX — початку XX ст. (особливо з 1899 р.) Росія розпочала політику русифікації, намагаючись обмежити автономію та уніфікувати управління.
Демократичні реформи: У 1906 році було створено сучасний однопалатний парламент, а Фінляндія першою в Європі надала жінкам рівні виборчі права.
Незалежність: 6 грудня 1917 року, скориставшись революційними подіями в Росії, Фінляндія проголосила себе незалежною державою.
Цей період відіграв важливу роль у формуванні фінської національної свідомості, дозволивши країні зберегти правову систему та розвинути власні демократичні інститути, на відміну від багатьох інших частин імперії.
чому цар Олександр не закріпачив фінів, після приєднання до Російської Імперії (якщо
в роісії фінів називали "грязные чухонцы"
«Чухонцы» (или «чухна») — это устаревшее, дореволюционное название прибалтийско-финских народов (финнов, ингерманландцев, эстонцев, карелов, ижоры), которые традиционно проживали в окрестностях Санкт-Петербурга и на территории Финляндии.
Прилагательное «грязные» добавлялось как пренебрежительный, оскорбительный эпитет, который приобрел широкое хождение ближе к Октябрьской революции.
для чого такі привілеї (Парламент, власна валюта, деякі права людини)?
тому що всі роки існування недоімперії (з часів Петра першого) -роіся залежала від Франції, Британії і Прусії (як основних кредиторів), і після отримання чергового кредиту заключала різні військо-політичні союзи і воювали за гроші (тобто з часів Румянцева, Суворова, Кутузова) воювали на чужих територіях як наймана армія.
тому привілеї для фіннів були частиною умов Тільзитського мирного договору
(підписаний
25-27 червня 1807р)Умови договору
Росія і Франція зобов'язувалися допомагати один одному в будь-яких наступальних і оборонних війнах, де цього потребуватимуть обставини.
Російська імперія зобов'язувалася:
Визнати всі завоювання Наполеона.
Визнати Рейнський союз.
Визнати Жозефа Бонапарта королем неаполітанським, Людовика Бонапарта — королем голландським, Жерома Бонапарта — королем вестфальським.
Приєднатися до антибританської континентальної блокади (таємна угода) й повністю відмовитися від торгівлі зі своїм головним партнером (зокрема, умови мирного договору зобов'язували Російську імперію повністю припинити експорт конопель до Великої Британії).
Вивести своє військо з Молдови та Волощини, завойованих в Османської імперії.
Не перешкоджати Наполеону у встановленні контролю над Іонічними островами (за кілька місяців вони увійшли до складу Іллірійських провінцій Французької імперії).
Французька імперія визнавала
і гарантувала суверенітет Ольденбурзького герцогства і ряду інших малих держав, де правили німецькі родичі російського імператора;
свободу дій Російської імперії щодо захоплення шведської Фінляндії.
Королівство Пруссія визнавало залежність від Французької імперії й погоджувалося
на передачу половини своєї території:
з колишніх польських володінь утворювалося Варшавське герцогство, залежне від Французької імперії;
провінції на західному березі Ельби передавалися новоутвореному Вестфальському королівству;
Білостоцька область відходила Російській імперії;
провінцію Котбус отримувало королівство Саксонія;
Гданськ (Данциг) стає вільним містом.
скоротити чисельність армії до 40 тис.
виплатити Французькій імперії контрибуцію в 100 мільйонів франків.
по факту договір -підтвердив поразку імперії, а те що роіся
зобов'язувалися допомагати
, так всі завойовані країни допомагали Наполеону, це аксіома
Додано: Пон 30 бер, 2026 08:59
Shaman написав:
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
Все так, але не Руської держави, а Московської (потім російської). Руське королівство (ще одна назва Галицько-Волинська держава) - це якраз держава зі столицею у Львові, до складу якої деякий час входило навіть Закарпаття та Люблін. На той час вважалася спадкоємицею Русі. Проіснувала 150 років, потім поступово була анексована Польщею, але і у складі Польщі ці землі тоді називалися руськими. Так само руські землі входили до складу ВКЛ, відколи литовсько-руські війська князя Ольгреда приєднали Київ перемігши Золоту орду в битві на Синіх Водах. На той час Москва ще довго залишалася під ігом у монголо-татар, і навіть після здобуття незалежності ніхто ту державу руською не називав. Це вже потім після поступового завоювання ними Києва вони захотіли рахувати свою історію від Русі, а не від Золотої орди
The_Rebel написав: Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД монголо-татарське іго - це теж не окупація, це головний етап формування руської держави
, де й були закладені всі ці підвалини про великого царя, народ має лише виконувати волю. й досі ця традиція існує в тій чи інший формі протягом століть
Все так, але не Руської держави, а Московської (потім російської). Руське королівство (ще одна назва Галицько-Волинська держава) - це якраз держава зі столицею у Львові, до складу якої деякий час входило навіть Закарпаття та Люблін. На той час вважалася спадкоємицею Русі. Проіснувала 150 років, потім поступово була анексована Польщею, але і у складі Польщі ці землі тоді називалися руськими. Так само руські землі входили до складу ВКЛ, відколи литовсько-руські війська князя Ольгреда приєднали Київ перемігши Золоту орду в битві на Синіх Водах. На той час Москва ще довго залишалася під ігом у монголо-татар, і навіть після здобуття незалежності ніхто ту державу руською не називав. Це вже потім після поступового завоювання ними Києва вони захотіли рахувати свою історію від Русі, а не від Золотої орди
Битва на Синіх водах - 1362, похід московського князя Дмитра Донського на Волзьку Булгарію - 1376, змусили казанських татар платити їм данину. Як і у ВКЛ це все тимчасові успіхи, і московити і литва остоаточно звільнилися від іга у другій половині 15 ст, а данину ще довго платили кримському ханству і ті, і ті.
За ярликами в Орду їздили теж і ті, і ті, хоча ступінь залежності Литви була меншою.
Яка різниця хто тоді називал себе руськими, якщо зараз пропагується що це ругательне слово
Додано: Пон 30 бер, 2026 09:38
барабашов написав:
А земли южнее Черкасс
включно з Черкасами, назва говорить сама за себе.
и Полтавы, ну там где лесов аутентичных нет от слова "вообще", типа древние греки ещё вырубили на дрова и посевы кукурузы, картохи и соняшника, это Русь, ВКЛ или Золотая Орда???
Крым я в эти земли не включаю. Хотя можно. Татары туда пришли. С азии.
татари там з часів хана Атіли (булгари, хозари та авари)
На формування етносу козаків-черкасів вплинула поразка Хана Мамая, його нащадки відкочували на українське лівобережжя, там заснували князіство Мансура Кията, зі смішаним слов'янсько-татарським населенням (черкаси), звідти і "козак Мамай"
Князівство було федератом Литви. Нащадки Мамаєвців спускалися нижче по Дніпру,
через 100 років стали запорізьким козацтвом.
але причорноморські степи контролювали орди - кримська та ногайська.
то була справжня Азія. ВКЛ там було років 20 між П. Бугом тв Дністром з виходом до моря, потім їх здуло Ордою
Додано: Пон 30 бер, 2026 10:09
vt313 написав:
Відверто кажучи, і «друга армія» за 4 роки не взяла жодного обласного центру України.
А за 13 років взяла 3 обласні центри, 2 області цілком і ще з 3 областей по 2/3...
Але це не так важливо, як те, що вони можуть робити багато сучасних дронів і постійно вдосконалювати їх. І в них на це хватає грошей
.
Для війни потрібні гроші, зброя і люди. Поки є гроші то зброю і людей можна купити.
Досить поверхневий погляд.
додано 0.5% території
Втрачено - Арменія, Сірія, ПМР, Венесуела.і ще купа всього невідомого.
Автопром, авікосмічна галузь відкинта на 20 років назад. І ще багато чого, що не на поверхні.
Така собі ціна 0.5% території
Странные и ненужные взгляды на оценку приобретений росии в тот момент, что практически очевидно на 100%, что проект "безнаказанный грабеж Украины под видом гибридной войны" это провал путина и его приближенных.
Важно понимать, что задача грабежей и террора украинцев сменилась у кремля за 12 лет уже на другую. А именно - как-то сохранить свои власть, свободу, жизни в период, когда условный участковый, а может и мировой американский полицейский начал демонстративно выполнять свои должностные обязанности. И выполняет так, как от него ожидают в глобальном сообществе законопослушных стран. А именно: вор и грабитель должен сидеть в тюрьме с конфискацией награбленного, а террорист должен стать безопасным, т.е. мертвым.
После провала СВО в Украине кремль подозревает, что получил у обвинения статус террориста.
